Grand Paris Express: O dia informativo para operadores foi realizado em 13 de junho

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A reunião informativa organizada em 13 de junho de 2019 em Paris pela Île-de-France Mobilités e dedicada aos termos e condições do processo de licitação competitiva para as futuras linhas 15, 16, 17 e 18 do Grand Paris Express foi um verdadeiro sucesso. Reuniu uma dúzia de operadores de transporte franceses e estrangeiros em torno desses projetos, o que fortalecerá a rede da Île-de-France.

Em sua função de Autoridade Organizadora para a Mobilidade Sustentável na região da Île-de-France, a Île-de-Mobilitésé responsável pela gestão de todo o transporte na região da Île-de-France edeverá conduzir a abertura de toda a rede à concorrênciae, em particular, à operação dessas novas linhas, que constituem o maior projeto de infraestrutura e desenvolvimento da Europa.

Além dos 200 quilômetros adicionais de rede, o projeto Grand Paris Express prevê a construção de 68 estações e o desenvolvimento de novos distritos ao redor desses futuros centros urbanos.

Um dia informativo aberto aos operadores sobre os desafios do futuro processo de licitação competitiva

Para compartilhar os desafios do processo de licitação competitiva das linhas 15, 16, 17 e 18, a Île-de-France Mobilités reuniu os operadores na presença da RATP Infrastructure, nomeada gerente técnica da infraestrutura, e da Société du Grand Paris, proprietária do projeto e proprietária da infraestrutura, e da Direção Geral de Transporte e Infraestrutura Marítima (DGITM). O objetivo dessa reunião de discussão foi fornecer a eles todas as informações necessárias para responder a futuras licitações para a comissão de linhas futuras: funções, responsabilidades das diversas partes interessadas, características e especificidades técnicas da rede, e cronograma.

A manhã continuou com uma visita à Fabrique du metrô, organizada pela Société du Grand Paris, que compartilhou com os operadores o progresso do trabalho e informações técnicas sobre a organização das linhas 15, 16, 17 e 18.

As apresentações feitas aos operadores podem ser baixadas aqui:

A ata do dia de informações pode ser baixada aqui: