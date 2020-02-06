Em sua função de Autoridade Organizadora para a Mobilidade Sustentável na região da Île-de-France, a Île-de-Mobilitésé responsável pela gestão de todo o transporte na região da Île-de-France edeverá conduzir a abertura de toda a rede à concorrênciae, em particular, à operação dessas novas linhas, que constituem o maior projeto de infraestrutura e desenvolvimento da Europa.
Grand Paris Express: O dia informativo para operadores foi realizado em 13 de junho
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A reunião informativa organizada em 13 de junho de 2019 em Paris pela Île-de-France Mobilités e dedicada aos termos e condições do processo de licitação competitiva para as futuras linhas 15, 16, 17 e 18 do Grand Paris Express foi um verdadeiro sucesso. Reuniu uma dúzia de operadores de transporte franceses e estrangeiros em torno desses projetos, o que fortalecerá a rede da Île-de-France.
Um dia informativo aberto aos operadores sobre os desafios do futuro processo de licitação competitiva
Para compartilhar os desafios do processo de licitação competitiva das linhas 15, 16, 17 e 18, a Île-de-France Mobilités reuniu os operadores na presença da RATP Infrastructure, nomeada gerente técnica da infraestrutura, e da Société du Grand Paris, proprietária do projeto e proprietária da infraestrutura, e da Direção Geral de Transporte e Infraestrutura Marítima (DGITM). O objetivo dessa reunião de discussão foi fornecer a eles todas as informações necessárias para responder a futuras licitações para a comissão de linhas futuras: funções, responsabilidades das diversas partes interessadas, características e especificidades técnicas da rede, e cronograma.
A manhã continuou com uma visita à Fabrique du metrô, organizada pela Société du Grand Paris, que compartilhou com os operadores o progresso do trabalho e informações técnicas sobre a organização das linhas 15, 16, 17 e 18.
As apresentações feitas aos operadores podem ser baixadas aqui:
A ata do dia de informações pode ser baixada aqui: