Grand Paris Express: O dia informativo para operadores foi realizado em 13 de junho

Um dia informativo aberto aos operadores sobre os desafios do futuro processo de licitação competitiva

Para compartilhar os desafios do processo de licitação competitiva das linhas 15, 16, 17 e 18, a Île-de-France Mobilités reuniu os operadores na presença da RATP Infrastructure, nomeada gerente técnica da infraestrutura, e da Société du Grand Paris, proprietária do projeto e proprietária da infraestrutura, e da Direção Geral de Transporte e Infraestrutura Marítima (DGITM). O objetivo dessa reunião de discussão foi fornecer a eles todas as informações necessárias para responder a futuras licitações para a comissão de linhas futuras: funções, responsabilidades das diversas partes interessadas, características e especificidades técnicas da rede, e cronograma.

A manhã continuou com uma visita à Fabrique du metrô, organizada pela Société du Grand Paris, que compartilhou com os operadores o progresso do trabalho e informações técnicas sobre a organização das linhas 15, 16, 17 e 18.

As apresentações feitas aos operadores podem ser baixadas aqui: