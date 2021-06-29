Imagine o cartão R Scol'R
Para facilitar a mobilidade das crianças, a Île-de-France Mobilités oferece reembolso total do passe imagine R para portadores de cartão Scol'R Junior.
Transporte acessível a todos: A Île-de-France Mobilités está disponibilizando gratuitamente o passe imagine R para portadores de cartão scol'R Junior.
Para se beneficiar desse reembolso, você deve primeiro possuir um cartão Scol'R Junior, destinado a crianças menores de 11 anos em 31 de dezembro do ano atual ou para crianças do ensino fundamental, e ter adquirido um passe Imagine R para o ano letivo atual.
Para saber mais sobre os documentos a serem fornecidos, o prazo de inscrição e o procedimento a seguir para se beneficiar desse reembolso: