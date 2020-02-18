Precificação como ferramenta de política social

Visão geral dos diferentes esquemas de precificação social, circuitos de subsídios, volume de beneficiários e taxa de pré-pagamento das diversas tarifas sociais.

Visão geral dos esquemas

Em Île-de-France, a chamada precificação "social" assume várias formas, algumas das quais podem ser cumulativas:

A terminologia "preços sociais" inclui descontos para certos bilhetes que são mais comerciais, na medida em que a elegibilidade para esses descontos não é sistematicamente condicionada por critérios de recursos financeiros ou status (tarifas infantis, tarifas juvenis, etc.).

Ingressos Específicos

Reservados para certos públicos, eles geralmente correspondem a descontos em certos ingressos existentes (metade da tarifa em ingressos individuais, 55%, 75% ou 100% de desconto em ingressos zonais da temporada). A Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) define esses ingressos (por iniciativa própria ou por iniciativa das autoridades locais parceiras), suas tarifas e o público elegível. Essas reduções de preços em comparação com a situação pré-existente resultam em perdas de receita para as transportadoras, que são compensadas pela Île-de-France Mobilités e/ou pelas autoridades locais que solicitaram a implementação da medida. Para estabelecer a precificação social, a Île-de-France Mobilités depende de parceiros (CAF, conselhos departamentais, etc.) e de critérios de elegibilidade definidos em outros lugares (reconhecimento administrativo de deficiência, recebimento de assistência social, etc.).

Vouchers de mobilidade

Vouchers de mobilidade são uma reserva de dinheiro que os beneficiários podem usar para comprar passagens de transporte integral para a Île-de-France. Eles são cofinanciados pela Île-de-France Mobilités e pelas autoridades locais que desejam distribuí-los ao público de sua escolha (em conformidade com os critérios definidos pela Île-de-France Mobilités).

Assistência social das autoridades locais

A assistência social fornecida pela Região, pelos Departamentos, pelos municípios, etc., reduz os custos de transporte suportados pelos usuários. Elas podem, dependendo da escolha das autoridades locais, abranger todos os usuários ou ser reservadas apenas para certos segmentos de usuários.

Essa ajuda pode assumir a forma de:

  • subsídios de pagamento de terceiros, caso em que o valor do subsídio é pago pela autoridade local aos transportadores e reduz o preço de compra para o beneficiário da ajuda no mesmo valor;
  • Reembolsos: nesse caso, o usuário adianta os custos do seu bilhete e é reembolsado parcialmente ou na totalidade pela autoridade local a posteriori.

Esse caso de intervenção para ajudar na compra de passagens não se enquadra estritamente no escopo da tarifa social da Île-de-France, na medida em que não resulta na criação de um bilhete de transporte específico com tarifa reduzida (mesmo que tenha as mesmas consequências para o usuário em termos de redução do custo de transporte). Esse modo de intervenção permite que as autoridades locais ajudem na mobilidade do público de sua escolha, independentemente dos critérios definidos pelo STIF para seus ingressos sociais, por exemplo, distribuindo bilhetes de transporte gratuitos ou a preço reduzido que já adquiriram na faixa tarifária "todos os públicos" da Île-de-France.

Lista de multas específicas com tarifas reduzidas e auxílio associado
  • Ametista: Subsídio do departamento
  • Imagine R: Subsídio ou reembolso de certos departamentos; auxílio de certos municípios; Reembolso do empregador (especialmente para aprendizes)
  • Navego Solidariedade: Reembolso ao empregador
  • Juventude livre na integração
  • Pass'Local: Subsídio das autoridades locais
  • Assinaturas escolares: Subsídio dos departamentos; Ajuda de certos municípios

Dependendo dos tickets e da origem de sua implementação, os mecanismos de financiamento/compensação são diferentes (veja detalhes abaixo). De fato, as reduções tarifárias concedidas resultam em perda de receita para as companhias em comparação com as vendas com tarifa integral.

Compensação pela perda de receita

A introdução ou extensão das tarifas sociais geralmente resulta em perda de receita para as companhias aéreas, já que pessoas que antes viajavam com passagens de tarifa cheia agora podem comprar passagens a tarifas mais baixas.

A Île-de-France Mobilités então compensa essas perdas de receita para as transportadoras aumentando sua contribuição para o valor estimado a priori do prejuízo. Quando as tarifas sociais introduzidas são resultado de um pedido de uma autoridade local (Região, Departamento, etc.), a Île-de-France Mobilités celebra um acordo de financiamento com a autoridade local, que transfere total ou parcialmente o ônus da compensação para a autoridade local.

A intervenção das autoridades locais

As autoridades locais podem intervir de duas maneiras na precificação social:

  • uma autoridade local que seja membro do conselho do Syndicat des Transports d'Île-de-France pode propor a criação de um bilhete a uma taxa social ou desconto social; a referida medida deve ser aprovada pelo conselho do Syndicat des Transports d'Île-de-France;
  • ou atuando como pagador terceirizado na parte da "receita de tarifas"

Diferentes modalidades de intervenção das autoridades locais

A intervenção financeira de uma autoridade local pode assumir duas formas:

  • um acordo de financiamento é assinado entre a Île-de-France Mobilités e a autoridade local, sendo o valor do subsídio pago pela autoridade local geralmente uma quantia única indexada, originalmente determinada para cobrir total ou parcialmente a perda de receita estimada a priori;
  • a autoridade local compra as passagens (Amethyste) ou intervém com base em pagamento de terceiros, ou seja, paga diretamente à transportadora, para cada bilhete vendida, um subsídio cobrindo total ou parcialmente a tarifa.
Circuitos de subsídio

Intervenções de pagamento de terceiros por parte das autoridades locais, ao modificar o preço pago pelos usuários em relação à tarifa regional estabelecida pela Île-de-France Mobilités, levam a disparidades departamentais ou locais que podem afetar a legibilidade dos preços regionais.

Os públicos-alvo da precificação social definida pela Île-de-France Mobilités

Jovens

Os jovens não estão sujeitos a precificação social no sentido estrito do termo, na medida em que as taxas específicas de que se beneficiam não são baseadas em nenhum critério de renda (com exceção das taxas de mercado de ações nos pacotes Imagine R). No entanto, além da motivação comercial para atrair futuros clientes do futuro para retê-los, a implementação de tarifas reduzidas para os jovens é justificada por várias considerações de natureza social ou equitativa: os jovens são frequentemente cativos, dependentes do transporte público (falta de carteira de motorista e/ou veículo), não se beneficiam do reembolso de 50% das assinaturas pelo empregador enquanto estão na escola, A renda dos jovens trabalhadores é menor no início da carreira, etc.

Além da viagem gratuita concedida a crianças menores de 4 anos, existem várias passagens com tarifas preferenciais para jovens de 4 a 26 anos:

  • Tarifa de meia parte em bilhetes e para crianças de 4 a menos de 10 anos;
  • Imagine as passagens "todas as zonas" da R School (desde o início do ano letivo de 2015), cujo preço equivale a 43% do valor de um passe anual Navigo "todas as zonas"; a essa taxa preferencial financiada pela STIF e pela Região da Île-de-France pode ser adicionada ajuda adicional concedida pelos Conselhos Departamentais, que reduz o preço de compra do bilhete para famílias;
  • Imagine passes R Student em todas as zonas (desde o início do ano letivo de 2015), com um preço ligeiramente inferior à metade do passe anual Navigo em todas as zonas; essa vantagem tarifária é financiada pela Île-de-France Mobilités e pela Região da Île-de-France, e o Departamento do Val de Marne oferece o reembolso de 50% da tarifa;
  • Ticket Jeunes Weekend-end, equivalente a um Mobilis de metade do preço, para jovens com menos de 26 anos.

Sob certas condições, os jovens da escola também podem tirar ingressos especiais de temporada: cartões escolares regulares de ônibus, ou cartão Scol'R se usarem rotas escolares especiais ("ônibus escolar"). Esses ingressos e serviços específicos são financiados em parte pelo subsídio do Transporte Escolar que o Estado paga anualmente à Île-de-France Mobilités desde a descentralização.

Para mais detalhes sobre os bilhetes e suas condições de uso, veja a seção Tarifas para Jovens.

Pessoas em dificuldades sociais e financeiras

Vouchers de mobilidade

As primeiras medidas para apoiar a mobilidade de grupos vulneráveis datam de 1998, com a criação dos vouchers de mobilidade, que permitem aos parceiros do STP intervir em favor da mobilidade de candidatos a emprego, distribuindo vouchers de transporte no valor de €4 ou €8, que os beneficiários podem trocar por bilhetes de transporte de tarifa cheia na região da Île-de-France. 30% desses vouchers de mobilidade são financiados pelo STP e 70% por seus parceiros financiadores (principalmente o Estado, a Região, os Departamentos e o Assedic).

À medida que o sistema de Precificação de Transporte Solidarity se desenvolveu, o escopo dos beneficiários dos vouchers de mobilidade foi reduzido (transferência dos beneficiários do CMU-C e dos beneficiários da ASS, RMI e API para o sistema de Precificação de Transporte Solidariedade), de modo que os vouchers de mobilidade passam a ser distribuídos principalmente pelas Missões Locais e pelo PAIO (Permanences d'Accueil, Programa de Informação e Orientação) apenas para jovens de 16 a 25 anos na região da Île-de-France no processo de integração, para ajudá-los em suas viagens ocasionais (financiamento da Île-de-France Mobilités-Région). O Departamento de Val-de-Marne também os distribui para jovens menores de 25 anos que não recebem assistência da Região, para beneficiários do auxílio de retorno ao trabalho (ARE) em uma taxa mínima, e para pessoas muito desfavorecidas na forma de assistência pontual após avaliação pelo serviço de ação social.

Precificação de Solidariedade no Transporte

A lei SRU de 13 de dezembro de 2000 exige que as autoridades de transporte urbano implementem descontos de pelo menos 50% em bilhetes de transporte para pessoas com recursos abaixo do teto que lhes dêem direito à CMU-C (cobertura médica universal – complementar).

Em aplicação dessa lei, a Île-de-France Mobilités criou em 2001 o cartão Solidarité Transport acessível aos beneficiários da CMU-C ou State Medical Aid (AME). Esse cartão era usado para justificar a compra de ingressos e ingressos a um preço reduzido. A partir de 2004, também teve direito a um desconto de 50% em ingressos de temporada semanais e mensais zonais. A perda resultante de receita foi coberta pela Île-de-France Mobilités.

Em 2006, a Região quis intervir de forma mais proativa com pessoas em situações precárias, por um lado integrando novos grupos em benefício da Solidarité Transport (beneficiários da ASS, da RMI e da API), e por outro lado aumentando o nível de redução: de 50% para 75% de desconto nas assinaturas, e a introdução do Forfait Gratuité Transport (Navigo Gratuité) para os beneficiários do RMI (que desde então se tornou RSA) em 2007. Um acordo de financiamento foi então assinado entre a Île-de-France Mobilités e a Região, que prevê o pagamento, pela Região, à Île-de-France Mobilités de um subsídio anual de taxa fixa, cobrindo em parte as perdas adicionais de receita geradas pela ampliação do escopo da Transport Solidarity Pricing além da liminar legal de uma redução de 50%.

Em 2016, o novo Conselho do Syndicat des Transports d'Île-de-France modificou as condições para a alocação da Tarifa de Transporte Solidariedade ao excluir os beneficiários da AME.

Acesso livre para jovens em integração

Em 2010, a Região da Île-de-France, responsável pelo treinamento e integração profissional de jovens com dificuldades para conseguir emprego, quis fortalecer sua ação em favor de sua mobilidade, que muitas vezes permanece um obstáculo à sua integração, ao atender às suas necessidades regulares de viagem. Em 2011, foram criados e matriculados gratuitamente em formação profissional na região de Île-de-France, com idades entre 16 e 25 anos, nos seguintes programas do serviço público regional para formação e integração profissional: Avenir Jeunes, Programa Regional "Qualificação" ou Escola de Segunda Chance.

Essa entrada gratuita, que se manifesta como um passe Navigo Gratuité que os formandos podem recarregar mensalmente durante o período de seu estágio, é financiada pela Região da Île-de-France, por meio de um acordo de financiamento com a Île-de-France Mobilités: cada pagamento mensal gratuito alocado a um jovem em integração está assim sujeito a um subsídio da Região para a Île-de-France Mobilités.

Idosos e/ou pessoas com deficiência

Pacote Ametista

Introduzidos em 2013, os pacotes Amethyst substituem os tickets magnéticos anteriores, que eram os cartões Amethyst, Ruby e Emerald. Eles são destinados a idosos e/ou pessoas com deficiência com base em critérios de renda, assim como para veteranos.

Esse esquema é especial por ser totalmente financiado pelos Conselhos Departamentais. Estes últimos compram pacotes Amethyste da Comutitres (o GIE dos transportadores incluindo RATP, SNCF e Optile), à tarifa definida pela Île-de-France Mobilités. Em seguida, eles os distribuem aos beneficiários de sua escolha, de acordo com os critérios-quadro definidos pela Île-de-France Mobilités. As condições para conceder a permissão podem variar de um departamento para outro: critérios de elegibilidade (idade, nível de recursos, tempo de residência no departamento), zoneamento do pacote distribuído, se o beneficiário fez ou não uma contribuição financeira para obter o ingresso. Essas diferenças explicam em parte a variabilidade na taxa de penetração do sistema dependendo do departamento.

Vantagens da tarifa ONAC e da cegueira

Portadores de cartão ONAC (emitido pelo Escritório Nacional de Veteranos e Vítimas de Guerra) e portadores de cartão de invalidez com menção à cegueira, dependendo do caso, beneficiam-se de descontos em passagens ou viagem gratuita para eles e/ou seus acompanhantes.
Criada separadamente pela SNCF e pela RATP nos anos pós-guerra (a primeira tarifa reduzida no bilhete de metrô para pessoas com deficiência de guerra em 1930), essas diversas vantagens tarifárias foram gradualmente harmonizadas entre esses dois operadores públicos no início dos anos 1980 (para beneficiários residentes em Île-de-France), antes de serem mais recentemente estendidas para redes de ônibus operadas por operadores privados (dezembro de 2012 para civis cegos, dezembro de 2014 para inválidos de guerra).

A perda de receita gerada pela harmonização e ampliação dessas vantagens tarifárias é coberta pela Île-de-France Mobilités.

Serviço específico para PAM

O PAM é um serviço especializado de transporte sob demanda para pessoas com deficiência, reservado principalmente para pessoas com taxa de deficiência superior a 80%. É gerenciado no nível dos Departamentos por delegação de competência da Île-de-France Mobilités, mas o preço das viagens permanece fixado pela Île-de-France Mobilités.

A diferença entre o custo das viagens, conforme definido nos contratos assinados entre os Departamentos e seu operador, e a tarifa paga pelo usuário (que cobre em média 14% do custo da viagem) é coberta de forma tripartite entre o Departamento, a Região e Île-de-France Mobilités, dentro do limite de um teto previamente definido. O Departamento tem a possibilidade de intervir de maneira mais proativa, pagando parte da tarifa às custas do usuário.

Paratransporte

A Île-de-France Mobilités cobre os custos de transporte escolar de alunos, aprendizes e estudantes com deficiência que vivem na região de Île-de-France e que não conseguem usar o transporte público, seja por sua inadequação ou pela gravidade de sua deficiência.

Essa cobertura, sujeita à opinião favorável da Casa Departamental para Pessoas com Deficiência (MDPH), onde o aluno, aprendiz ou estudante está domiciliado, envolve uma viagem diária de ida e volta durante o período letivo (exceto em casos especiais).

Pode assumir duas formas diferentes:

  • implementação do serviço de transporte pela Île-de-France Mobilités (táxis, ambulância, VSL, empresa de transporte), dependendo da residência, da escola e das necessidades específicas dos alunos
  • reembolso do transporte realizado pelo veículo pessoal, com base em uma tarifa quilômetrica decidida pela Île-de-France Mobilités, e mediante apresentação de um certificado de frequência da escola

O Estado contribui amplamente para o financiamento do paratrânsito por meio da subvenção do Transporte Escolar que paga anualmente à Île-de-France Mobilités desde a descentralização.

Volume de beneficiários e taxa de penetração das diversas tarifas sociais

Volume de beneficiários

(*): Ingressos e bilhetes de meia tarifa são usados indiscriminadamente pelas diferentes categorias de públicos elegíveis. Os dados gerais de vendas não permitem identificar exatamente qual parcela de bilhetes e bilhetes de meia tarifa é usada por cada categoria.

Taxa de penetração

Calcular a taxa de penetração de um esquema, comparando o volume de beneficiários beneficiários com o volume de beneficiários potenciais, requer a capacidade de contar tanto o numerador quanto o denominador em detalhes. Esse conhecimento preciso nem sempre é possível diante da multiplicidade de critérios de elegibilidade que podem se sobrepor (idade, status, renda, etc.) e da natureza sensível de certos dados sociais. Portanto, os dados apresentados abaixo são apenas estimativas.

Essas taxas de penetração podem parecer bastante baixas para alguns, especialmente em bilhetes que oferecem transporte gratuito. No entanto, geralmente são satisfatórios considerando as taxas de penetração observadas para outras medidas sociais que não exigem compensação financeira (benefícios sociais mínimos, CMU-C, tarifas sociais de energia).

Vários fatores podem explicar por que pessoas elegíveis para descontos ou transporte gratuito não se inscrevem nesses programas:

  • Não uso do transporte público (baixa mobilidade ou uso de um modo alternativo de transporte)
  • competição entre certos bilhetes de transporte (escolha entre bilhetes T+ com tarifa parcial, cartão de ônibus escolar e passe Imagine R para alguns alunos, por exemplo)
  • Falta de conhecimento sobre a faixa tarifária e seus direitos por parte dos públicos-alvo
  • complexidade real ou suposta dos procedimentos,
  • medo do estigma de viajar com um ingresso social, etc.