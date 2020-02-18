Precificação como ferramenta de política social

Pessoas em dificuldades sociais e financeiras

Vouchers de mobilidade

As primeiras medidas para apoiar a mobilidade de grupos vulneráveis datam de 1998, com a criação dos vouchers de mobilidade, que permitem aos parceiros do STP intervir em favor da mobilidade de candidatos a emprego, distribuindo vouchers de transporte no valor de €4 ou €8, que os beneficiários podem trocar por bilhetes de transporte de tarifa cheia na região da Île-de-France. 30% desses vouchers de mobilidade são financiados pelo STP e 70% por seus parceiros financiadores (principalmente o Estado, a Região, os Departamentos e o Assedic).

À medida que o sistema de Precificação de Transporte Solidarity se desenvolveu, o escopo dos beneficiários dos vouchers de mobilidade foi reduzido (transferência dos beneficiários do CMU-C e dos beneficiários da ASS, RMI e API para o sistema de Precificação de Transporte Solidariedade), de modo que os vouchers de mobilidade passam a ser distribuídos principalmente pelas Missões Locais e pelo PAIO (Permanences d'Accueil, Programa de Informação e Orientação) apenas para jovens de 16 a 25 anos na região da Île-de-France no processo de integração, para ajudá-los em suas viagens ocasionais (financiamento da Île-de-France Mobilités-Région). O Departamento de Val-de-Marne também os distribui para jovens menores de 25 anos que não recebem assistência da Região, para beneficiários do auxílio de retorno ao trabalho (ARE) em uma taxa mínima, e para pessoas muito desfavorecidas na forma de assistência pontual após avaliação pelo serviço de ação social.

Precificação de Solidariedade no Transporte

A lei SRU de 13 de dezembro de 2000 exige que as autoridades de transporte urbano implementem descontos de pelo menos 50% em bilhetes de transporte para pessoas com recursos abaixo do teto que lhes dêem direito à CMU-C (cobertura médica universal – complementar).

Em aplicação dessa lei, a Île-de-France Mobilités criou em 2001 o cartão Solidarité Transport acessível aos beneficiários da CMU-C ou State Medical Aid (AME). Esse cartão era usado para justificar a compra de ingressos e ingressos a um preço reduzido. A partir de 2004, também teve direito a um desconto de 50% em ingressos de temporada semanais e mensais zonais. A perda resultante de receita foi coberta pela Île-de-France Mobilités.

Em 2006, a Região quis intervir de forma mais proativa com pessoas em situações precárias, por um lado integrando novos grupos em benefício da Solidarité Transport (beneficiários da ASS, da RMI e da API), e por outro lado aumentando o nível de redução: de 50% para 75% de desconto nas assinaturas, e a introdução do Forfait Gratuité Transport (Navigo Gratuité) para os beneficiários do RMI (que desde então se tornou RSA) em 2007. Um acordo de financiamento foi então assinado entre a Île-de-France Mobilités e a Região, que prevê o pagamento, pela Região, à Île-de-France Mobilités de um subsídio anual de taxa fixa, cobrindo em parte as perdas adicionais de receita geradas pela ampliação do escopo da Transport Solidarity Pricing além da liminar legal de uma redução de 50%.

Em 2016, o novo Conselho do Syndicat des Transports d'Île-de-France modificou as condições para a alocação da Tarifa de Transporte Solidariedade ao excluir os beneficiários da AME.

Acesso livre para jovens em integração

Em 2010, a Região da Île-de-France, responsável pelo treinamento e integração profissional de jovens com dificuldades para conseguir emprego, quis fortalecer sua ação em favor de sua mobilidade, que muitas vezes permanece um obstáculo à sua integração, ao atender às suas necessidades regulares de viagem. Em 2011, foram criados e matriculados gratuitamente em formação profissional na região de Île-de-France, com idades entre 16 e 25 anos, nos seguintes programas do serviço público regional para formação e integração profissional: Avenir Jeunes, Programa Regional "Qualificação" ou Escola de Segunda Chance.

Essa entrada gratuita, que se manifesta como um passe Navigo Gratuité que os formandos podem recarregar mensalmente durante o período de seu estágio, é financiada pela Região da Île-de-France, por meio de um acordo de financiamento com a Île-de-France Mobilités: cada pagamento mensal gratuito alocado a um jovem em integração está assim sujeito a um subsídio da Região para a Île-de-France Mobilités.

Idosos e/ou pessoas com deficiência

Pacote Ametista

Introduzidos em 2013, os pacotes Amethyst substituem os tickets magnéticos anteriores, que eram os cartões Amethyst, Ruby e Emerald. Eles são destinados a idosos e/ou pessoas com deficiência com base em critérios de renda, assim como para veteranos.

Esse esquema é especial por ser totalmente financiado pelos Conselhos Departamentais. Estes últimos compram pacotes Amethyste da Comutitres (o GIE dos transportadores incluindo RATP, SNCF e Optile), à tarifa definida pela Île-de-France Mobilités. Em seguida, eles os distribuem aos beneficiários de sua escolha, de acordo com os critérios-quadro definidos pela Île-de-France Mobilités. As condições para conceder a permissão podem variar de um departamento para outro: critérios de elegibilidade (idade, nível de recursos, tempo de residência no departamento), zoneamento do pacote distribuído, se o beneficiário fez ou não uma contribuição financeira para obter o ingresso. Essas diferenças explicam em parte a variabilidade na taxa de penetração do sistema dependendo do departamento.

Vantagens da tarifa ONAC e da cegueira

Portadores de cartão ONAC (emitido pelo Escritório Nacional de Veteranos e Vítimas de Guerra) e portadores de cartão de invalidez com menção à cegueira, dependendo do caso, beneficiam-se de descontos em passagens ou viagem gratuita para eles e/ou seus acompanhantes.

Criada separadamente pela SNCF e pela RATP nos anos pós-guerra (a primeira tarifa reduzida no bilhete de metrô para pessoas com deficiência de guerra em 1930), essas diversas vantagens tarifárias foram gradualmente harmonizadas entre esses dois operadores públicos no início dos anos 1980 (para beneficiários residentes em Île-de-France), antes de serem mais recentemente estendidas para redes de ônibus operadas por operadores privados (dezembro de 2012 para civis cegos, dezembro de 2014 para inválidos de guerra).

A perda de receita gerada pela harmonização e ampliação dessas vantagens tarifárias é coberta pela Île-de-France Mobilités.

Serviço específico para PAM

O PAM é um serviço especializado de transporte sob demanda para pessoas com deficiência, reservado principalmente para pessoas com taxa de deficiência superior a 80%. É gerenciado no nível dos Departamentos por delegação de competência da Île-de-France Mobilités, mas o preço das viagens permanece fixado pela Île-de-France Mobilités.

A diferença entre o custo das viagens, conforme definido nos contratos assinados entre os Departamentos e seu operador, e a tarifa paga pelo usuário (que cobre em média 14% do custo da viagem) é coberta de forma tripartite entre o Departamento, a Região e Île-de-France Mobilités, dentro do limite de um teto previamente definido. O Departamento tem a possibilidade de intervir de maneira mais proativa, pagando parte da tarifa às custas do usuário.

Paratransporte

A Île-de-France Mobilités cobre os custos de transporte escolar de alunos, aprendizes e estudantes com deficiência que vivem na região de Île-de-France e que não conseguem usar o transporte público, seja por sua inadequação ou pela gravidade de sua deficiência.

Essa cobertura, sujeita à opinião favorável da Casa Departamental para Pessoas com Deficiência (MDPH), onde o aluno, aprendiz ou estudante está domiciliado, envolve uma viagem diária de ida e volta durante o período letivo (exceto em casos especiais).

Pode assumir duas formas diferentes:

implementação do serviço de transporte pela Île-de-France Mobilités (táxis, ambulância, VSL, empresa de transporte), dependendo da residência, da escola e das necessidades específicas dos alunos

reembolso do transporte realizado pelo veículo pessoal, com base em uma tarifa quilômetrica decidida pela Île-de-France Mobilités, e mediante apresentação de um certificado de frequência da escola

O Estado contribui amplamente para o financiamento do paratrânsito por meio da subvenção do Transporte Escolar que paga anualmente à Île-de-France Mobilités desde a descentralização.