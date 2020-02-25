A luta contra o assédio no transporte

Publicado em

Reforçar a segurança no transporte, com os mesmos números de emergência para RATP e SNCF, disponíveis 7 dias por semana e 24 horas por dia: por mensagem de texto 31177 e telefone 3117

Uma campanha conjunta de conscientização

Sob o impulso de Valérie Pécresse, a Região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités, a RATP e a SNCF Transilien decidiram lançar juntos, a partir de 5 de março de 2018, uma vasta campanha de comunicação visível em toda a rede de transporte público da região da Île-de-France, a fim de conscientizar os passageiros sobre a luta contra o assédio.

Diante do choque ou medo de represálias, vítimas e testemunhas presentes geralmente não reagem.

O objetivo desta campanha é conscientizar os passageiros sobre o assunto, torná-los responsáveis e envolvê-los, mostrando que todos têm um papel a desempenhar na luta contra o assédio, especialmente lembrando-os dos reflexos certos. O desafio dessa campanha também é fornecer respostas concretas, aumentando a conscientização sobre ferramentas de denúncia de assédio, como números de alerta (3117 e SMS 31177), terminais de ligação ou até mesmo incentivar agentes presentes no transporte público a serem alertados.

Assédio no transporte, uma realidade

  • 43% dos atos graves de violência contra mulheres ocorrem no transporte público na região da Île-de-France, em comparação com 40% nas ruas e 17% em outras áreas (pesquisa Virage do INED 2015 – 2018).
  • De acordo com uma pesquisa do Fnaut de 2016, 87% das mulheres que usam transporte público dizem já ter sido vítimas de assédio sexista, assédio sexual, agressão sexual ou estupro no transporte público.
  • 6 em cada 10 mulheres temem um ataque ou roubo no transporte para Île-de-France, em comparação com 3 em cada 10 homens.
  • Em 2014-2015, 458 vítimas registraram denúncias de violência sexual no transporte de veículos.
  • Das mulheres entrevistadas pela Fnaut para o estudo já mencionado, 46% estavam em uma situação em que não reagiram ou não conseguiram reagir.

Assédio sexual é crime

Embora alguns possam tentar aceitar a realidade do assédio sexual para negar sua violência, ele é claramente definido pela lei.

É importante denunciar uma agressão rapidamente e levar os fatos divulgados à atenção da polícia. O assédio sexual é punível pelo Código Penal e os culpados passam a prisão.

Meios concretos para combater o assédio e a incivilidade

Presença humana

A presença humana foi fortemente reforçada desde 2016 com o recrutamento de 785 agentes de recepção, segurança e mediação em estações e redes de transporte público por toda a região, ajudando assim a tranquilizar os passageiros e garantir sua segurança.

  • Na rede da RATP, mais de 5.300 agentes estão presentes nas estações e estações da rede, que podem ser mobilizados diretamente para alertar o Grupo de Proteção e Segurança da Rede (GPSR), composto por 1.000 agentes, incluindo cem equipes implantadas na rede diariamente. O departamento de segurança da RATP também mobiliza equipes de segurança à paisana, cujas missões incluem a luta contra a violência contra as mulheres.
  • Na rede da SNCF, em Île-de-France, 5.000 agentes estão presentes nas estações e nos trens.  740 agentes de segurança (SUGE) também cruzam a Île-de-France, e 172 mediadores atuam nas linhas para combater a incivilidade.

Recursos humanos adicionais para a RATP e a SNCF

Como parte de seus contratos assinados em 2016 com a RATP e a SNCF, o número de funcionários no campo será aumentado em 490 pessoas: 290 agentes da SNCF (SUGE, mediadores e agentes comerciais) e 200 agentes da RATP (equipes GPSR e móveis acompanhando ônibus após a meia-noite).

Além disso, as brigadas de detecção canina são implantadas. São 50 deles em 2022. Essas equipes participam do aumento geral dos serviços de segurança e libertam algumas delas da verificação de bagagens esquecidas nos trens para se dedicarem a suas outras missões. Essas equipes possibilitam reduzir os tempos de resposta após alertas para pacotes abandonados, para que a "remoção da dúvida" possa ser feita em cerca de quinze minutos em vez de uma hora. Na rede da SNCF, houve um aumento de 122% nos sacos esquecidos, ou seja, mais de 150 intervenções por ano desde 2014.

 

Equipe treinada para cuidar das vítimas de assédio

Desde 2016, todos os agentes da RATP em contato com passageiros recebem treinamento dedicado ao cuidado das vítimas de assédio como parte do treinamento inicial. Este módulo específico foi desenvolvido em parceria com a Miprof (Missão Interministerial para a Proteção das Mulheres contra a Violência e a Luta contra o Tráfico de Pessoas). Durante esse treinamento, os agentes da RATP são treinados na recepção e cuidado de vítimas de violência e assédio sexual, no conhecimento do arcabouço legal e dos meios de combate e alerta disponíveis no transporte público.

Em 2017, a SNCF Transilien começou a treinar seus funcionários da SUGE com um módulo específico sobre assédio sexual em suas instalações. Um curso de treinamento foi desenvolvido com o Miprof para estar o mais próximo possível das experiências das vítimas. Os 740 seguranças aprenderam com profissionais como identificar comportamentos desviantes durante suas rondas, aprenderam a assumir o controle, ouvir, reconhecer o status da vítima e encaminhá-la à polícia. Em 2018, os agentes da estação se beneficiarão do mesmo treinamento.

 

Uma presença humana reforçada nas redes de ônibus da Grande-Couronne

A Île-de-France Mobilités também financia cerca de 520 agentes de mediação para 70 redes, incluindo 520 adicionais desde 2016. Esses mediadores proporcionam uma presença tranquilizadora, seu trabalho é apreciado tanto por operadores quanto por passageiros. No entanto, eles não são treinados ou equipados para realizar patrulhas de dissuasão (islanding) ou para acompanhar controladores, pois essas situações podem ser fonte de conflito. Ao contrário da RATP e da SNCF, as empresas de ônibus em Grande-Couronne não tinham funcionários dedicados a essas tarefas.

A Île-de-France Mobilités decidiu, portanto, conceder mais recursos às operadoras para fortalecer a segurança nos ônibus da Grande-Couronne, com 200 agentes dedicados especificamente à segurança (atualmente em recrutamento), com um orçamento estimado de 10 milhões de euros ao longo de quatro anos. Os primeiros deles assumiram suas funções no início do ano letivo de 2017. Eles poderão realizar rodadas de dissuasão e intervir em caso de incivilidade.

Cerca de €130 milhões são pagos anualmente pela Île-de-France Mobilités aos operadores para garantir a presença humana: mediadores da SUGE, GPSR, SNCF, ônibus noturnos da Optile e da RATP.

Esses funcionários contribuem para a segurança de nossos usuários (1º de janeiro de 2022)

  • Agentes da GPSR (RATP) 945 (agentes em campo) 1350 (Campo + Sede)
  • 835 agentes SUGE (SNCF)
  • 50 Equipes de Detecção de Cães
  • + 200 seguranças nos subúrbios externos
  • 18 agentes nos hubs Noctilien e 100 agentes em equipes de apoio móvel de ônibus após a meia-noite (RATP)
  • 176 mediadores da SNCF
  • + 500 mediadores optis
  • Segurança privada na RATP (+100) e SNCF (1000)
  • 1000 patrulhas por ano de reservistas da gendarmaria na rede da Grande Couronne
  • 1000 patrulhas por ano reservistas da gendarmaria na rede TN
  • 1.120 agentes da Subdireção Regional da Polícia de Transportes (SDRPT) Finalmente, Valérie Pécresse propôs ao Ministério do Interior o transporte público gratuito para policiais, a fim de fortalecer sua presença no transporte público.

Ligue para terminais, equipe de estação e delegacia, número de alerta "3117" ou SMS "31177", aplicativo "alerta 3117", várias formas de não ficar impassível!

Para combater ativamente o assédio sexual no transporte, a Região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités, SNCF e RATP estão comprometidos em aumentar a conscientização entre todos os passageiros e lembrar vítimas e testemunhas que existem soluções concretas para alertar.

O número 3117: Para relatar qualquer ato de inadimplência ou situação que represente risco ao viajante, o número de alerta 3117 está agora disponível em toda a rede de Île-de-France (e não mais apenas na rede da SNCF). Também é acessível pelo aplicativo para smartphone "Alerte 3117" ou pelo SMS 31177.

Serviços ativos durante o horário de funcionamento da rede

  • reportando a um agente na estação 5.300 agentes da RATP e 5.000 agentes da SNCF) e aos agentes de segurança (1.000 agentes da RATP e 740 agentes da SNCF).
  • Ligando para um ponto de chamada em estações, estações e alguns trens. Eles permitem que você entre em contato diretamente com os agentes da linha
  • terminais de chamada nas 368 estações da rede da RATP;
  • 1.380 pontos de chamada em todas as estações Transilien com um operador que atende 7 dias por semana e 24 horas por dia.

 

O número 3117 e a aplicação Île-de-France Mobilités: serviços ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana

O número 3117: Para relatar qualquer ato de inadimplência ou situação que represente risco ao viajante, o número de alerta 3117 está agora disponível em toda a rede de Île-de-France (e não mais apenas na rede da SNCF). Também é acessível pelo aplicativo para smartphone "Alerte 3117" ou pelo SMS 31177.

Além da chamada e SMS, passageiros que testemunham uma situação que represente risco à sua segurança ou inconveniente têm à disposição um pedido para contato com o 3117, bem como um botão de emergência do aplicativo Île-de-France Mobilités. A geolocalização do smartphone garante suporte rápido e eficiente, e o aplicativo funciona em todas as circunstâncias graças à tecnologia de rede que não exige cobertura 3G, 4G ou 5G.

 

A generalização da proteção de vídeo

Além da presença humana nas redes de transporte da Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF utilizam recursos técnicos significativos, principalmente proteção de vídeo, uma ferramenta essencial na cadeia de segurança e tomada de decisão:

  • Mais de 50.000 câmeras no total no material rodante das plataformas e nos corredores da rede da RATP.
  • 17.000 câmeras nos trens e 9.000 câmeras nas estações da rede Transilien.
  • No total, em 1º de janeiro de 2022, nada menos que 80.000 câmeras estavam ajudando a proteger a rede.

Como parte da Revolução dos Transportes, a Île-de-France Mobilités está financiando a compra ou renovação de mais de 700 trens até o final de 2022, totalizando €8,5 bilhões. Todos esses trens serão equipados com câmeras de proteção de vídeo.

Hoje, quase 100% dos trens, ônibus, RER, estações e estações estão equipados com câmeras de proteção por vídeo.

Essa garantia foi viabilizada por um investimento de €65 milhões financiado pela Île-de-France Mobilités, no valor de €33 milhões, e pela Região da Île-de-France, no valor de €44 milhões.

 

Trens e metrôs cada vez mais seguros

A Île-de-France Mobilité iniciou uma política ambiciosa para acelerar as renovações e reformas dos trens na região da Île-de-France, a fim de melhorar a regularidade das linhas e o conforto dos passageiros.

Por exemplo, o Régio2N, o trem atualmente em operação na linha R (Paris-Montereau – Montargis), possui 25 câmeras de vigilância, permitindo cobertura total das plataformas e dos espaços internos para passageiros.

Esse trem, assim como o Francilien ou os futuros metrôs das linhas 14 e 11, são chamados de trens "Boa", permitindo fácil acesso de um carro para outro. Essa configuração completamente aberta permite que todos vejam o que está acontecendo ao redor, mas também garantam que sejam vistos, o que gera uma forte sensação de segurança. Essa visão geral do interior do trem também simplifica o trabalho das equipes de controle, da polícia ferroviária ou da mediação durante intervenções a bordo.