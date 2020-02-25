A luta contra o assédio no transporte

Na rede da RATP , mais de 5.300 agentes estão presentes nas estações e estações da rede, que podem ser mobilizados diretamente para alertar o Grupo de Proteção e Segurança da Rede (GPSR), composto por 1.000 agentes, incluindo cem equipes implantadas na rede diariamente. O departamento de segurança da RATP também mobiliza equipes de segurança à paisana, cujas missões incluem a luta contra a violência contra as mulheres.

Recursos humanos adicionais para a RATP e a SNCF

Como parte de seus contratos assinados em 2016 com a RATP e a SNCF, o número de funcionários no campo será aumentado em 490 pessoas: 290 agentes da SNCF (SUGE, mediadores e agentes comerciais) e 200 agentes da RATP (equipes GPSR e móveis acompanhando ônibus após a meia-noite).

Além disso, as brigadas de detecção canina são implantadas. São 50 deles em 2022. Essas equipes participam do aumento geral dos serviços de segurança e libertam algumas delas da verificação de bagagens esquecidas nos trens para se dedicarem a suas outras missões. Essas equipes possibilitam reduzir os tempos de resposta após alertas para pacotes abandonados, para que a "remoção da dúvida" possa ser feita em cerca de quinze minutos em vez de uma hora. Na rede da SNCF, houve um aumento de 122% nos sacos esquecidos, ou seja, mais de 150 intervenções por ano desde 2014.

Equipe treinada para cuidar das vítimas de assédio

Desde 2016, todos os agentes da RATP em contato com passageiros recebem treinamento dedicado ao cuidado das vítimas de assédio como parte do treinamento inicial. Este módulo específico foi desenvolvido em parceria com a Miprof (Missão Interministerial para a Proteção das Mulheres contra a Violência e a Luta contra o Tráfico de Pessoas). Durante esse treinamento, os agentes da RATP são treinados na recepção e cuidado de vítimas de violência e assédio sexual, no conhecimento do arcabouço legal e dos meios de combate e alerta disponíveis no transporte público.

Em 2017, a SNCF Transilien começou a treinar seus funcionários da SUGE com um módulo específico sobre assédio sexual em suas instalações. Um curso de treinamento foi desenvolvido com o Miprof para estar o mais próximo possível das experiências das vítimas. Os 740 seguranças aprenderam com profissionais como identificar comportamentos desviantes durante suas rondas, aprenderam a assumir o controle, ouvir, reconhecer o status da vítima e encaminhá-la à polícia. Em 2018, os agentes da estação se beneficiarão do mesmo treinamento.

Uma presença humana reforçada nas redes de ônibus da Grande-Couronne

A Île-de-France Mobilités também financia cerca de 520 agentes de mediação para 70 redes, incluindo 520 adicionais desde 2016. Esses mediadores proporcionam uma presença tranquilizadora, seu trabalho é apreciado tanto por operadores quanto por passageiros. No entanto, eles não são treinados ou equipados para realizar patrulhas de dissuasão (islanding) ou para acompanhar controladores, pois essas situações podem ser fonte de conflito. Ao contrário da RATP e da SNCF, as empresas de ônibus em Grande-Couronne não tinham funcionários dedicados a essas tarefas.

A Île-de-France Mobilités decidiu, portanto, conceder mais recursos às operadoras para fortalecer a segurança nos ônibus da Grande-Couronne, com 200 agentes dedicados especificamente à segurança (atualmente em recrutamento), com um orçamento estimado de 10 milhões de euros ao longo de quatro anos. Os primeiros deles assumiram suas funções no início do ano letivo de 2017. Eles poderão realizar rodadas de dissuasão e intervir em caso de incivilidade.

Cerca de €130 milhões são pagos anualmente pela Île-de-France Mobilités aos operadores para garantir a presença humana: mediadores da SUGE, GPSR, SNCF, ônibus noturnos da Optile e da RATP.

Esses funcionários contribuem para a segurança de nossos usuários (1º de janeiro de 2022)

Agentes da GPSR (RATP) 945 (agentes em campo) 1350 (Campo + Sede)

835 agentes SUGE (SNCF)

agentes SUGE (SNCF) 50 Equipes de Detecção de Cães

+ 200 seguranças nos subúrbios externos

seguranças nos subúrbios externos 18 agentes nos hubs Noctilien e 100 agentes em equipes de apoio móvel de ônibus após a meia-noite (RATP)

agentes nos hubs Noctilien e 100 agentes em equipes de apoio móvel de ônibus após a meia-noite (RATP) 176 mediadores da SNCF

mediadores da SNCF + 500 mediadores optis

mediadores optis Segurança privada na RATP (+100) e SNCF (1000)

1000 patrulhas por ano de reservistas da gendarmaria na rede da Grande Couronne

1000 patrulhas por ano reservistas da gendarmaria na rede TN

1.120 agentes da Subdireção Regional da Polícia de Transportes (SDRPT) Finalmente, Valérie Pécresse propôs ao Ministério do Interior o transporte público gratuito para policiais, a fim de fortalecer sua presença no transporte público.

Ligue para terminais, equipe de estação e delegacia, número de alerta "3117" ou SMS "31177", aplicativo "alerta 3117", várias formas de não ficar impassível!

Para combater ativamente o assédio sexual no transporte, a Região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités, SNCF e RATP estão comprometidos em aumentar a conscientização entre todos os passageiros e lembrar vítimas e testemunhas que existem soluções concretas para alertar.