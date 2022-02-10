O relatório de pontualidade das suas rotas em 2021
Quais são os números de pontualidade nas linhas e rotas que você usou em 2021? Metro, RER, Transilien: fazemos um balanço, mês a mês.
Todo mês, a Île-de-France Mobilités mede a pontualidade de todas as linhas de trem, RER e metrô. A taxa de pontualidade indica a porcentagem de passageiros que chegaram no horário.
Por que medir a taxa de pontualidade?
A taxa de pontualidade é um bom indicador da saúde da rede, sendo o objetivo, claro, sempre melhorar.
Essa taxa de pontualidade também é muito importante, pois contratualmente é levada em conta na remuneração dos operadores de transporte (RATP e SNCF).
- Se a taxa de pontualidade for boa, os operadores poderão receber um bônus financeiro
- Se a taxa for ruim, os operadores serão penalizados com penalidade
Esse sistema foi criado pela Île-de-France Mobilités para incentivá-las a melhorar a qualidade do serviço aos passageiros na região da Île-de-France diariamente.
A partir de agora, a pontualidade ruim dá direito ao reembolso
Com a mais recente geração de contratos assinados com operadores, a Île-de-France Mobilités quis ir além na lógica dos incentivos.
A partir de agora, ao longo de um ano, se mais de um em cada 5 passageiros se atrasar mais de 5 minutos (em comparação com o horário teórico de chegada do trem ou RER), o operador não só será penalizado, mas também terá que reembolsar os passageiros. Isso é o que chamamos de pontualidade de menos ou 80%, em termos contratuais de qualidade.
Os machados, para melhor consideração de todos os passageiros
Por fim, para levar melhor em conta as experiências dos passageiros, a Île-de-France Mobilités também decidiu não parar na pontualidade de cada linha.
De fato, mesmo que a pontualidade de toda a linha seja satisfatória, pode acontecer que em um trecho específico acumulem atrasos.
Portanto, para compensar esses passageiros e incentivar os operadores a fazerem esforços em toda a rede, criamos 88 eixos (um trecho de uma linha que liga várias cidades), em toda a rede.
RATP, SNCF: tabelas de pontualidade em 2021
Abaixo, você encontrará os números de pontualidade de toda a rede Île-de-France Mobilités para o ano de 2021 (metrô, trem, RER).
Você encontrará os números apresentados eixo por eixo, linha por linha, para cada mês do ano.