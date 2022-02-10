O relatório de pontualidade das suas rotas em 2021

Por que medir a taxa de pontualidade?

A taxa de pontualidade é um bom indicador da saúde da rede, sendo o objetivo, claro, sempre melhorar.

Essa taxa de pontualidade também é muito importante, pois contratualmente é levada em conta na remuneração dos operadores de transporte (RATP e SNCF).

Se a taxa de pontualidade for boa, os operadores poderão receber um bônus financeiro

Se a taxa for ruim, os operadores serão penalizados com penalidade

Esse sistema foi criado pela Île-de-France Mobilités para incentivá-las a melhorar a qualidade do serviço aos passageiros na região da Île-de-France diariamente.