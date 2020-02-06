A Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) desenvolveu o PDUIF como parte de um amplo processo de consulta que envolveu todos os envolvidos na mobilidade da região de Paris. O PDUIF foi aprovado em 19 de junho de 2014 pelo Conselho Regional da Île-de-France após uma investigação pública e a opinião do Estado.
O Plano de Viagem Urbana da Île-de-France
O Plano de Viagem Urbana da Île-de-France (PDUIF) estabelece os objetivos e o quadro da política para a movimentação de pessoas e mercadorias no território regional até 2020, para todos os modos de transporte. O PDUIF busca um equilíbrio sustentável entre necessidades de mobilidade, proteção ambiental e de saúde, preservação da qualidade de vida levando em conta as limitações financeiras.
Os objetivos do PDUIF
O PDUIF visa mudar as práticas de viagem para uma mobilidade mais sustentável no período de 2010 a 2020, em um contexto de crescimento geral de 7% das viagens em viagens. Para alcançar uma redução de 20% nas emissões de gases de efeito estufa até 2020, o PDUIF tem como objetivo, no geral:
- um aumento de 20% nas viagens de transporte público;
- um aumento de 10% nas viagens em modos ativos (caminhada e ciclismo). Dentro dos modos ativos, o potencial de crescimento do ciclismo é maior do que o da caminhada;
- uma redução de 2% nas viagens de carro e motocicletas motorizadas.
As ações do PDUIF
Para alcançar os objetivos do PDUIF, é necessário mudar as condições e comportamentos de viagem. O PDUIF apresenta nove desafios a serem enfrentados para alcançar isso; Os desafios 1 a 7 são sobre condições de viagem e os desafios 8 e 9 são sobre comportamentos.
Esses 9 desafios são divididos em 34 ações, das quais 4 são prescritivas. A implementação dessas ações baseia-se na mobilização de todos os atores da mobilidade na região da Île-de-France.
DESAFIO 1: Construir uma cidade mais propícia para caminhadas, ciclismo e transporte público
- Ação 1.1 Ato em nível local para uma cidade mais favorável ao uso de meios alternativos de transporte para o carro
DESAFIO 2: Tornar o transporte público mais atraente
- Ação 2.1 Uma rede ferroviária fortalecida e mais eficiente
- Ação 2.2 Um metrô modernizado e estendido
- Action 2.3 Bonde e T Zen: uma oferta estruturada de transporte
- Ação 2.4 Uma rede de ônibus mais atraente
- Ação 2.5 Desenvolver polos multimodais de intercâmbio de alta qualidade
- Ação 2.6 Melhoria da informação para passageiros no transporte público
- Ação 2.7 Facilitar a compra de bilhetes de transporte
- Ação 2.8 Permitir que usuários ocasionais se beneficiem do passe sem contato Navigo
- Ação 2.9 Melhorar as condições do tráfego de táxi e facilitar seu uso
DESAFIOS 3 e 4: Restaurando a importância de caminhar na cadeia de viagem e dando nova vida ao ciclismo
- Ação 3/4.1 Pacificar as estradas para dar prioridade aos modos ativos de transporte
- Ação 3/4.2 Redução dos principais cortes urbanos
- Ação 3.1 Projetando a rua para pedestres
- Ação 4.1 Tornar as estradas cicláveis
- Ação 4.2 Promover o estacionamento de bicicletas
- Ação 4.3 Incentive e promova o ciclismo entre todos os públicos
DESAFIO 5: Atuando nas condições de uso de modos motorizados individuais
- Ação 5.1 Alcançando uma meta ambiciosa de segurança no trânsito
- Ação 5.2 Implementar políticas públicas de estacionamento para mobilidade sustentável
- Ação 5.3 Supervisionar o desenvolvimento do estacionamento privado
- Ação 5.4 Otimizar as operações rodoviárias para limitar o congestionamento
- Ação 5.5 Incentivar e desenvolver a prática do carona
- Ação 5.6 Incentivar o compartilhamento de carros
DESAFIO 6: Tornar toda a cadeia de viagens acessível
- Ação 6.1 Tornando as estradas acessíveis
- Ação 6.2 Tornar o transporte público acessível
DESAFIO 7: Racionalizar a organização dos fluxos de mercadorias e promover o uso de vias navegáveis e trens
- Ação 7.1 Preservar e desenvolver locais logísticos
- Ação 7.2 Promoção do uso da via navegável
- Ação 7.3 Melhoria da oferta de transporte ferroviário
- Ação 7.4 Contribuir para um sistema de transporte rodoviário de cargas mais eficiente e otimizar as condições de entrega
- Ação 7.5 Melhoria do desempenho ambiental do transporte de cargas
DESAFIO 8: Construir um sistema de governança que capacite os atores na implementação do PDUIF
DESAFIO 9: Tornar os moradores de Île-de-France responsáveis por suas viagens
- Ação 9.1 Desenvolver planos de viagem para empresas e administrações
- Ação 9.2 Desenvolver planos de viagem escolar
- Ação 9.3 Fornecer informações abrangentes e multimodais acessíveis a todos e desenvolver conselhos sobre mobilidade
Ações ambientais
ENV1 Apoio ao desenvolvimento de novos veículos
ENV2 Redução da poluição sonora relacionada ao transporte
Além de implementar ações relacionadas ao transporte público, a Île-de-France Mobilités é responsável por coordenar e avaliar o PDUIF.
O roteiro do PDUIF para 2017-2020
A revisão intermediária do PDUIF mostrou as ações que avançaram e aquelas em que as dificuldades são maiores. A Região da Île-de-France tem uma ambição muito forte de melhorar as condições de viagem e a revolução do transporte está tomando forma em novos programas de ação do Conselho Regional da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités. Por fim, avanços tecnológicos sugerem que em breve haverá mudanças na forma como nos movemos.
Para dar nova vida ao PDUIF, foi elaborado um roteiro para os anos de 2017 a 2020. Esse roteiro é resultado de uma grande consulta com todas as partes interessadas envolvidas na mobilidade no âmbito de oito seminários organizados em cada um dos departamentos em março e abril de 2017.
O roteiro é um novo documento quadro para todos os envolvidos em mobilidade. Reforça as ações inicialmente incluídas no PDUIF, que devem ser continuadas, fortalecidas ou adaptadas, e implementadas no nível de cada território da região. Isso dá uma nova ambição ao PDUIF ao integrar a Revolução dos Transportes.
O roteiro 2017-2020 está, portanto, alinhado com o desejo expresso no PDUIF de que ele não seja um planejamento congelado no tempo no momento de sua aprovação, mas sim um arcabouço de ação que possa ser adaptado ao longo do tempo com base na avaliação contínua de sua implementação, nas expectativas da sociedade e no progresso técnico.
A avaliação do PDUIF e o lançamento do desenvolvimento do Plano de Mobilidade na Île-de-France 2030
De acordo com o Código de Transportes, a Île-de-France Mobilités realizou a avaliação do PDUIF 2010 - 2020 como parte de uma abordagem de parceria envolvendo todos os atores da mobilidade da região da Île-de-France.
O processo de avaliação baseou-se, portanto, em:
- Dados coletados pela Île-de-France Mobilités de operadores de transporte e gestores de infraestrutura ferroviária, rodoviária ou fluvial, bem como de várias organizações (Airparif, Bruitparif);
- Análises realizadas pelo Instituto da Região de Paris;
- Análises conduzidas pela Île-de-France Mobilités;
- Uma avaliação da governança do PDUIF realizada pela empresa Mensia Conseil com mais de cem técnicos e autoridades eleitas das comunidades da Île-de-France;
- Numerosas reuniões temáticas reuniram mais de 140 especialistas em mobilidade da região de Île-de-France para garantir a completude das informações coletadas e esclarecer as análises.
As primeiras lições aprendidas com a avaliação foram compartilhadas durante comitês que reuniram os EPCIs, a Cidade de Paris e os departamentos em nível técnico.
Uma versão provisória do relatório de avaliação foi então disponibilizada aos interessados em mobilidade na região da Île-de-France como parte das Assises de la mobilité en Île-de-France realizadas em 6 de dezembro de 2021. Quase 200 participantes conseguiram reagir a cada um dos temas, enriquecendo e esclarecendo a avaliação.
O relatório de avaliação está organizado em dois documentos:
- Um resumo resumindo a evolução do contexto de mobilidade na Île-de-France desde 2010, a realização dos objetivos gerais do PDUIF, um resumo da avaliação da implementação de ações e lições transversais,
- Um documento apresentando a avaliação detalhada da implementação das ações por tema:
- Resumo e Introdução
- Desafio 1 - Construir uma cidade mais propícia ao uso do transporte público, caminhadas e ciclismo
- Desafio 2 - Tornar o transporte público mais atraente
- Desafios 3-4 - Restaurar a importância de caminhar na cadeia de viagem e dar nova vida ao ciclismo
- Desafios Estradas - Estradas, suporte à mobilidade
- Desafio 5 - Atuar nas condições de uso dos modos motorizados individuais
- Desafio 6 - Tornar toda a cadeia de viagens acessível
- Desafio 7 - Racionalizar a organização dos fluxos de carga e promover o uso de água e trens
- Desafio 8 - Construir um sistema de governança que capacite as partes interessadas para a implementação do PDUIF
- Desafio 9 - Tornar os moradores de Île-de-France responsáveis por suas viagens
- Desafio Ambiental - Ações ambientais
Por deliberação datada de 25 de maio de 2022, o Conselho Mobilités da Île-de-France tomou nota da avaliação do Plano de Viagem Urbana da Île-de-France (PDUIF) 2010-2020 e decidiu revisar o PDUIF com o objetivo de elaborar o Plano de Mobilidade Île-de-France 2030.