O Plano de Viagem Urbana da Île-de-France

As ações do PDUIF

Para alcançar os objetivos do PDUIF, é necessário mudar as condições e comportamentos de viagem. O PDUIF apresenta nove desafios a serem enfrentados para alcançar isso; Os desafios 1 a 7 são sobre condições de viagem e os desafios 8 e 9 são sobre comportamentos.

Esses 9 desafios são divididos em 34 ações, das quais 4 são prescritivas. A implementação dessas ações baseia-se na mobilização de todos os atores da mobilidade na região da Île-de-France.

DESAFIO 1: Construir uma cidade mais propícia para caminhadas, ciclismo e transporte público

Ação 1.1 Ato em nível local para uma cidade mais favorável ao uso de meios alternativos de transporte para o carro

DESAFIO 2: Tornar o transporte público mais atraente

Ação 2.1 Uma rede ferroviária fortalecida e mais eficiente

Ação 2.2 Um metrô modernizado e estendido

Action 2.3 Bonde e T Zen: uma oferta estruturada de transporte

Ação 2.4 Uma rede de ônibus mais atraente

Ação 2.5 Desenvolver polos multimodais de intercâmbio de alta qualidade

Ação 2.6 Melhoria da informação para passageiros no transporte público

Ação 2.7 Facilitar a compra de bilhetes de transporte

Ação 2.8 Permitir que usuários ocasionais se beneficiem do passe sem contato Navigo

Ação 2.9 Melhorar as condições do tráfego de táxi e facilitar seu uso

DESAFIOS 3 e 4: Restaurando a importância de caminhar na cadeia de viagem e dando nova vida ao ciclismo

Ação 3/4.1 Pacificar as estradas para dar prioridade aos modos ativos de transporte

Ação 3/4.2 Redução dos principais cortes urbanos

Ação 3.1 Projetando a rua para pedestres

Ação 4.1 Tornar as estradas cicláveis

Ação 4.2 Promover o estacionamento de bicicletas

Ação 4.3 Incentive e promova o ciclismo entre todos os públicos

DESAFIO 5: Atuando nas condições de uso de modos motorizados individuais

Ação 5.1 Alcançando uma meta ambiciosa de segurança no trânsito

Ação 5.2 Implementar políticas públicas de estacionamento para mobilidade sustentável

Ação 5.3 Supervisionar o desenvolvimento do estacionamento privado

Ação 5.4 Otimizar as operações rodoviárias para limitar o congestionamento

Ação 5.5 Incentivar e desenvolver a prática do carona

Ação 5.6 Incentivar o compartilhamento de carros

DESAFIO 6: Tornar toda a cadeia de viagens acessível

Ação 6.1 Tornando as estradas acessíveis

Ação 6.2 Tornar o transporte público acessível

DESAFIO 7: Racionalizar a organização dos fluxos de mercadorias e promover o uso de vias navegáveis e trens

Ação 7.1 Preservar e desenvolver locais logísticos

Ação 7.2 Promoção do uso da via navegável

Ação 7.3 Melhoria da oferta de transporte ferroviário

Ação 7.4 Contribuir para um sistema de transporte rodoviário de cargas mais eficiente e otimizar as condições de entrega

Ação 7.5 Melhoria do desempenho ambiental do transporte de cargas

DESAFIO 8: Construir um sistema de governança que capacite os atores na implementação do PDUIF

DESAFIO 9: Tornar os moradores de Île-de-France responsáveis por suas viagens

Ação 9.1 Desenvolver planos de viagem para empresas e administrações

Ação 9.2 Desenvolver planos de viagem escolar

Ação 9.3 Fornecer informações abrangentes e multimodais acessíveis a todos e desenvolver conselhos sobre mobilidade

Ações ambientais

ENV1 Apoio ao desenvolvimento de novos veículos

ENV2 Redução da poluição sonora relacionada ao transporte

Além de implementar ações relacionadas ao transporte público, a Île-de-France Mobilités é responsável por coordenar e avaliar o PDUIF.