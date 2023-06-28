O trajeto e os desenvolvimentos

As faixas contínuas dedicadas aos ônibus com prioridade em cruzamentos limitarão os riscos de trânsito encontrados na antiga RN34. Por meio de um sistema de detecção a montante do cruzamento, o ônibus acionará a passagem do sinal verde. Corredores de acesso serão criados e os cruzamentos serão reurbanizados para melhorar o fluxo de tráfego. Assim, os Bus Bords de Marne garantirão melhor regularidade e tempos de viagem reduzidos.

As instalações para todos os usuários serão projetadas para garantir a todos seu espaço no espaço público (usuários do transporte público, ciclistas, pedestres, motoristas, etc.). Elas podem envolver redução da capacidade rodoviária em certos trechos.