Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

O trajeto e os desenvolvimentos

Projeto apresentado durante a consulta preliminar de 2020-2021

A apresentação do projeto será atualizada quando os estudos preliminares do Esquema forem finalizados. O Diagrama Esquemático, que detalha a rota final, inserção, custo e cronograma do projeto, é uma etapa essencial na definição de qualquer projeto de transporte público. Ela será finalizada no final de 2023 e servirá de base para a investigação pública em 2024.

Mapa da rota da futura linha Bus Bords de Marne

Espaços para todo uso

As faixas contínuas dedicadas aos ônibus com prioridade em cruzamentos limitarão os riscos de trânsito encontrados na antiga RN34. Por meio de um sistema de detecção a montante do cruzamento, o ônibus acionará a passagem do sinal verde. Corredores de acesso serão criados e os cruzamentos serão reurbanizados para melhorar o fluxo de tráfego. Assim, os Bus Bords de Marne garantirão melhor regularidade e tempos de viagem reduzidos.

As instalações para todos os usuários serão projetadas para garantir a todos seu espaço no espaço público (usuários do transporte público, ciclistas, pedestres, motoristas, etc.). Elas podem envolver redução da capacidade rodoviária em certos trechos.

Desenvolvimentos por setor

Descubra os detalhes dos desenvolvimentos planejados na fase dos estudos antes da consulta de inverno 2020-2021 para cada setor da rota:

Após a consulta preliminar, estão sendo realizados estudos preliminares que visam especificar as características do projeto e aprofundar as condições para sua integração urbana: a distribuição das funcionalidades nas vias e, em particular, o número de faixas rodoviárias, a localização precisa dos terminais e estações, os métodos de operação dos ônibus, o número de faixas rodoviárias e a operação dos cruzamentos, a inserção de continuidades para ciclismo e pedestres, greening ao longo do trajeto, etc.