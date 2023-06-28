O centro de operações de ônibus

Os centros operacionais de ônibus existentes não são compatíveis para receber os futuros ônibus articulados com seus próprios motores vindos dos Bords de Marne. Um novo centro de operações de ônibus garantirá sua manutenção, limpeza, estacionamento e atende às necessidades de outras linhas de ônibus da região. Na fase preliminar de estudo e apresentados à consulta antes do inverno de 2020-2021, dois locais próximos à rota e uma área de superfície adequada foram considerados para sua implementação:

Em Chelles, na faixa de domínio da SNCF localizada ao sul da linha férrea;

Em Neuilly sur Marne, na rodovia abandonada A103.

Estudos continuam nesses dois locais potenciais. Atenção especial será dada à qualidade arquitetônica e ambiental deste edifício, que é essencial para o projeto, desde a fase de projeto.