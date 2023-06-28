Financiamento e os atores

A Île-de-France-Mobilités imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. Todos os dias, 5 milhões de viagens são feitas por residentes da Île-de-France em um dos 10.500 ônibus e ônibus que circulam por toda a rede Île-de-France Mobilités. Dedica recursos significativos ao desenvolvimento dessa rede, que é essencial para a mobilidade dos residentes de Île-de-France. As melhorias visam principalmente adaptar a operação das linhas ao ritmo de vida dos moradores de Île-de-France: aumento da frequência de passagem durante o dia ou durante o horário de pico e melhoria dos horários, com ônibus mais antigos e/ou posteriores. Às vezes, são as rotas das linhas que precisam ser adaptadas às mudanças nos territórios, como novas instalações ou distritos a serem atendidos, a transformação de uma rua em eixo para pedestres, etc. A Île-de-France Mobilités também pretende ter uma frota de ônibus 100% limpa até 2025 para as áreas mais densas da região e até 2030 para toda a região. Essa é a meta de transição energética mais ambiciosa da Europa.