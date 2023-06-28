Ônibus

Nova linhaVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Financiamento e os atores

O Estado

Ao participar do financiamento do projeto TCSP "Bus Bords de Marne" na antiga RN34, o Estado está comprometido em enfrentar os desafios das viagens e as expectativas dos residentes de Île-de-France. Ela persegue seu objetivo: modernizar e desenvolver linhas de transporte mais eficientes acessíveis a todos, tornando possível avançar mais rapidamente para uma cidade sustentável e um modo de vida mais pacífico, e assim fortalecer a atratividade da região da Île-de-France.

A Região da Île-de-France

Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Também apoia o desenvolvimento do ciclismo diário, bem como novos usos rodoviários, como carona ou faixas reservadas para ônibus e táxis. Está desenvolvendo uma política firme para combater os engarrafamentos e apoiar a inovação rodoviária. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A Região da Île-de-France é, portanto, uma co-ticket no valor de 49%, sob o Contrato do Plano Estado-Região.

O Departamento de Val-de-Marne

O Departamento de Val-de-Marne está comprometido com a melhoria e o desenvolvimento do transporte para todo Val-de-Marne. Promover o transporte público e o tráfego suave, acalmar o tráfego de carros, garantir melhor serviço ao território e reduzir os tempos de viagem dentro do departamento, esses são os principais objetivos do Conselho Departamental em termos de deslocamento.

O Departamento de Seine-Saint-Denis

Por ser uma questão social, econômica e ambiental de grande relevo, o Departamento de Seine-Saint-Denis está comprometido com o desenvolvimento de modos de transporte ativos e comprometido em melhorar a qualidade e a quantidade do transporte público na região. Participa ativamente da implantação da rede de ônibus e da extensão das linhas de metrô, além de apoiar a construção das novas linhas de metrô Grand Paris Express.

O Departamento de Seine-et-Marne

Ao acalmar o tráfego de carros, desenvolver transporte público, transporte escolar, serviços locais, carona e ligações para bicicletas, o Departamento de Seine-et-Marne é uma comunidade mobilizada para promover a mobilidade do Seine-et-Marne. Para alcançar isso, o Departamento apoia inúmeros projetos na região de Seine-et-Marne ao lado dos diversos parceiros.

Île-de-France Mobilités

A Île-de-France-Mobilités imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France. Todos os dias, 5 milhões de viagens são feitas por residentes da Île-de-France em um dos 10.500 ônibus e ônibus que circulam por toda a rede Île-de-France Mobilités. Dedica recursos significativos ao desenvolvimento dessa rede, que é essencial para a mobilidade dos residentes de Île-de-France. As melhorias visam principalmente adaptar a operação das linhas ao ritmo de vida dos moradores de Île-de-France: aumento da frequência de passagem durante o dia ou durante o horário de pico e melhoria dos horários, com ônibus mais antigos e/ou posteriores. Às vezes, são as rotas das linhas que precisam ser adaptadas às mudanças nos territórios, como novas instalações ou distritos a serem atendidos, a transformação de uma rua em eixo para pedestres, etc. A Île-de-France Mobilités também pretende ter uma frota de ônibus 100% limpa até 2025 para as áreas mais densas da região e até 2030 para toda a região. Essa é a meta de transição energética mais ambiciosa da Europa.

