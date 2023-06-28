O Centro de Operações de Ônibus (COB)

O novo Centro Operacional de Ônibus (COB) é essencial para a operação dos Bus Bords de Marne. É uma oficina-garagem com múltiplas funções: manutenção preventiva e corretiva dos ônibus, sua limpeza, bem como a garagem no final do serviço.

De fato, os centros operacionais de ônibus existentes não podem receber os futuros ônibus articulados elétricos dos Bus Bords de Marne (por uma questão de espaço). Além de acomodar os Bus Bords de Marne, o novo centro operacional de ônibus também permitirá atender às necessidades de outras linhas de ônibus da região.

O local escolhido para sua construção fica em Neuilly-sur-Marne, cerca de 1,5 km ao norte da Place de la Résistance, no setor abandonado da rodovia A103 entre os trilhos ferroviários e a rue Paul et Camille Thomoux.