Os princípios do desenvolvimento e da operação

Um ônibus prioritário em uma encruzilhada

Para reduzir e tornar os tempos de viagem mais confiáveis, os ônibus terão um sistema de detecção que lhes permitirá obter prioridade ao se aproximarem de cruzamentos de semáforos. Estudos subsequentes permitirão especificar as regras para o gerenciamento de cruzamentos, otimizando seu funcionamento e garantindo a segurança de todos os usuários.

Nota: o projeto proposto inclui uma redução no número de faixas de tráfego em determinados trechos, levando em conta o tráfego rodoviário esperado no horizonte do projeto. Atenção especial tem sido dada aos impactos do projeto Bus Bords de Marne no tráfego automobilístico, para não criar novos pontos de transição de tráfego, limitar o aumento dos tempos de viagem por carro no eixo e, assim, evitar adiamentos na rede secundária.