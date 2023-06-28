Os princípios do desenvolvimento e da operação
Um caminho simples e direto de polo a polo
O trajeto da linha é guiado principalmente pelas estradas departamentais no eixo da antiga RN-34 e segue em grande parte o trajeto da atual linha 113. Também utiliza as estradas departamentais 86A e 86B para conectar o agrupamento do Val de Fontenay, e a estrada municipal da Avenue Foch até Chelles para chegar ao agrupamento Chelles-Gournay.
Faixas exclusivas para ônibus
Os Bus Bords de Marne operarão em faixas dedicadas de 3,5 metros de largura em cada direção em cerca de 85% do trajeto. Isso permitirá que os ônibus evitem as variações do trânsito e garantam um serviço regular e eficiente. Essas faixas não serão autorizadas para motoristas, nem para táxis e veículos de manutenção dos gerentes de via. Ainda assim, seu uso será possível para veículos de emergência. Estudos subsequentes permitirão especificar até que ponto esses desenvolvimentos podem beneficiar outras linhas de ônibus.
Um ônibus prioritário em uma encruzilhada
Para reduzir e tornar os tempos de viagem mais confiáveis, os ônibus terão um sistema de detecção que lhes permitirá obter prioridade ao se aproximarem de cruzamentos de semáforos. Estudos subsequentes permitirão especificar as regras para o gerenciamento de cruzamentos, otimizando seu funcionamento e garantindo a segurança de todos os usuários.
Nota: o projeto proposto inclui uma redução no número de faixas de tráfego em determinados trechos, levando em conta o tráfego rodoviário esperado no horizonte do projeto. Atenção especial tem sido dada aos impactos do projeto Bus Bords de Marne no tráfego automobilístico, para não criar novos pontos de transição de tráfego, limitar o aumento dos tempos de viagem por carro no eixo e, assim, evitar adiamentos na rede secundária.
Um alto nível de serviço
Os Bus Bords de Marne oferecerão um alto nível de serviço aos passageiros, com frequência de cerca de 4 minutos durante o horário de pico e 6 minutos fora do horário de pico, além de uma ampla variedade de horários.
Ônibus mais espaçosos e confortáveis
Visual de um ônibus biarticulado para as linhas 4 e 5 da TZEN
Ônibus articulados com dois motores elétricos e 24 metros de comprimento estão planejados. Eles poderão acomodar cerca de 145 pessoas e serão acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida.
No interior, os veículos estarão equipados com aquecimento, ventilação, informações em tempo real para os passageiros e videovigilância.
Visual das estações adequadas para ônibus biarticulados
Estações visíveis e acessíveis
As estações Bus Bords de Marne serão facilmente localizadas, acessíveis a todos e equipadas com novos equipamentos (abrigos, assentos, informações em tempo real para os passageiros, etc.). Árvores ornamentais serão adicionadas aos cais para permitir isso. Uma oferta de estacionamento para bicicletas será oferecida nas proximidades imediatas das estações, como arcos potencialmente protegidos e/ou armários seguros chamados de "Estacionamento para Bicicletas".
Um eixo compartilhado por ciclistas, pedestres e motoristas
Como parte do projeto, está planejado alargar as calçadas e garantir uma largura mínima de 2 metros para os caminhos de pedestres sempre que possível. O projeto também planeja criar uma rota ciclável contínua de mais de 8,8 km, integrada aos eixos V4, V9 e V20 da rede Vélo Île-de-France. A capacidade rodoviária no eixo do projeto foi dimensionada à luz dos estudos de tráfego. O estacionamento slot será preferido onde ele for mantido.