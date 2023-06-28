Como são feitas as previsões de tráfego?

Para estimar as previsões de tráfego previstas para este projeto de transporte público, a Île-de-France Mobilités está trabalhando com o Instituto da Região de Paris, que lista todos os projetos atuais de desenvolvimento regional e, assim, estabelece as perspectivas em termos de empregos e moradia. Com base nesses estudos, a Île-de-France Mobilités está elaborando hipóteses que permitirão refinar seu modelo, que serão atualizadas durante os estudos do diagrama esquemático e em cada etapa do projeto. Quanto às práticas de mobilidade, o modelo no qual o DOCP se baseia foi desenvolvido antes do lockdown e da atual crise de saúde. No entanto, a Île-de-France Mobilités realizou novas pesquisas para medir mudanças recentes na mobilidade. Os resultados obtidos serão levados em conta o máximo possível nos estudos preliminares em andamento, e os modelos serão atualizados em cada etapa do projeto.