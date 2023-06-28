Como são previstas as instalações para ciclismo?

Uma ciclovia bidirecional de 3 metros de largura será construída ao longo do trajeto dos Bus Bords de Marne. Esse desenvolvimento dedicado e contínuo promoverá o uso de bicicletas. Compacto, permite um equilíbrio entre as diferentes funcionalidades para deixar espaço para todos os usuários (faixas para ônibus, paisagismo, estacionamento, faixas rodoviárias), garantindo a segurança dos ciclistas. A ciclovia está planejada no lado norte da estrada, para facilitar as trocas com os bairros vizinhos. As travessias seguras em cruzamentos ou nas estações serão aprofundadas nos estudos subsequentes do projeto para permitir a continuidade das rotas cicláveis ao sul. Esses desenvolvimentos estarão ligados a outros projetos de desenvolvimento ciclístico em andamento, como o Plano de Bicicleta 2024 do Conselho Departamental Seine-Saint-Denis e o projeto "RER-V" liderado pelo Collectif Vélo Île-de-France.