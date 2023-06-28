Como são previstas as instalações para ciclismo?

Na fase dos estudos do DOCP antes da consulta, o projeto prevê o desenvolvimento de uma ciclovia bidirecional de 3 metros de largura, dedicada e contínua para promover o uso de bicicletas. Compacto, esse layout permite um equilíbrio entre as diferentes funcionalidades para deixar espaço para todos os usuários (faixas de ônibus, paisagismo, estacionamento, vias), garantindo a segurança dos ciclistas. A ciclovia está planejada no lado norte da estrada, para facilitar as trocas com os bairros vizinhos. Travessias seguras em cruzamentos ou estações serão aprofundadas nos estudos preliminares para permitir a continuidade das rotas cicláveis ao sul. Esses desenvolvimentos estarão ligados a outros projetos de desenvolvimento ciclístico em andamento, como o Plano de Bicicleta 2024 do Conselho Departamental Seine-Saint-Denis e o projeto "RER-V" liderado pelo Collectif Vélo Île-de-France e pela Região Île-de-France. Nos estudos preliminares em andamento, e de acordo com os comentários feitos durante a consulta, a Île-de-France Mobilités está comprometida em promover a capacidade, segurança e continuidade das rotas cicláveis e de pedestres ao longo do trajeto do projeto.