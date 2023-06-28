A linha de ônibus 113 vai desaparecer? E quanto às outras linhas de ônibus que usam o eixo?

A linha de ônibus 113 e todas as linhas de ônibus que utilizam total ou parcialmente a rota do futuro Bus Bords de Marne serão alvo de uma reestruturação precisamente definida de 2 a 3 anos antes da comissão do projeto. Essa reorganização da rede local de ônibus terá como objetivo, em particular:

o tamanho que o ônibus oferece o mais próximo possível das necessidades observadas,

garantir que as linhas de ônibus estruturadas se beneficiem de forma ideal dos desenvolvimentos realizados,

mantêm o nível atual de serviço além da rota TCSP para Nogent-sur-Marne, por um lado, e além da estação Chelles, por outro, já que esses setores são atualmente atendidos pela linha 113.