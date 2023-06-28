O ônibus será suficiente para atender às necessidades e ao crescimento da população local?

O projeto Bus Bords de Marne leva em conta as mudanças em empregos, moradia e transporte realizadas na região. É resultado de um trabalho colaborativo significativo com cada um dos municípios envolvidos. O ônibus será capaz de atender à demanda e transportar até 40.000 passageiros por dia em ônibus articulados, cerca de 30% a mais do que a atual linha 113. A infraestrutura será escalável e permitirá acomodar ônibus biarticulados para responder, se necessário, a uma maior evolução das viagens além da comissionamento do projeto.