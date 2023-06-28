O projeto exigirá expropriações?

Em alguns setores, onde as faixas não são largas o suficiente para instalar faixas para ônibus, e dependendo do cenário do número de faixas que serão escolhidas, pode ser necessário alargar o perfil da rua. As aquisições de terras podem então ser consideradas no nível das seções mais restritivas. Eles serão definidos em estudos futuros e apresentados o mais rápido possível durante a investigação de interesse público. Em alguns setores, ampliamentos poderiam ser realizados como parte dos projetos urbanos do território, independentemente do projeto de transporte.