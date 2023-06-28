Os ônibus e estações serão acessíveis a todos?

As novas estações serão acessíveis a todos e confortáveis. Por meio da criação de calçadas largas e do desenvolvimento de refúgios para pedestres em cruzamentos, o projeto aumentará a segurança dos pedestres ao longo de todo o eixo e, em especial, o acesso às estações. Todas as instalações planejadas, e em particular as estações e seus arredores, estarão em conformidade com os padrões de acessibilidade (cadeira de rodas, carrinhos de bebê, etc.).