Onde estaria localizado o terminal em Val de Fontenay?

Neste estágio do projeto, a localização do terminal está prevista no terminal de ônibus de Val de Fontenay para facilitar conexões com outras linhas de ônibus (a reurbanização do terminal de ônibus está sendo estudada como parte do estudo geral sobre o centro de ônibus de Val de Fontenay). Para alcançar os modos pesados (RER A e E, linha de metrô 15 e Bonde 1), os passageiros poderão usar, além do terminal, as paradas Carnot e Bobet e alcançar os novos prédios de passageiros que serão construídos a leste da A86 e da RER E, tomando a Allée des Sablons, que será reurbanizada. Durante os estudos preliminares, a Île-de-France Mobilités estudará as variantes para a localização do terminal à luz das contribuições coletadas durante a consulta e com o objetivo de otimizar as condições para a intermodalidade de ônibus dentro do cluster.