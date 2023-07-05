Por que escolher a estação Chelles-Gournay como seu terminal leste?

Para incentivar conexões com os modos de transporte pesado em Chelles, presentes ou futuros (RER E, Transilien P, linha 16 do metrô), é essencial planejar a passagem do ônibus o mais próximo possível das estações do RER e do Grand Paris Express. Estudos subsequentes precisarão especificar os termos e condições para inserir o terminal nesse importante centro de intercâmbio. Outros dois terminais não foram considerados:

O centro comercial Terre-Ciel: o número de passageiros esperados entre o centro comercial Terre-Ciel e a estação Chelles – Gournay é muito menor do que o que permitiu dimensionar a frequência e capacidade dos Bus Bords de Marne; Portanto, é preferível fornecer esse serviço por outras linhas da rede local de ônibus.

A prefeitura de Chelles: o terminal dos Bus Bords de Marne será dimensionada para acomodar dois ônibus articulados de energia limpa; essas infraestruturas seriam difíceis de instalar no local do terminal parcial da atual linha 113, em frente à prefeitura de Chelles. Além disso, tal terminal causaria dificuldades na regularidade do ônibus entre a estação Chelles – Gournay e o terminal terminal.