Por que escolher Val de Fontenay como seu terminal oeste?

Val de Fontenay é hoje a principal estação na região oriental da Île-de-France. Esse polo de atratividade será ainda mais fortalecido nos próximos anos por meio de vários projetos de desenvolvimento urbano e transporte. O terminal da linha Bus Bords de Marne, localizado em Val de Fontenay, atende a esses desafios de mobilidade. A extensão planejada até a estação Nogent-sur-Marne não foi selecionada pelos seguintes motivos:

o número de passageiros esperados para Nogent-sur-Marne e de volta é muito menor do que o que permitiu dimensionar a linha Bus Bords de Marne de Val de Fontenay a Chelles - Gournay;

a inserção de instalações para bicicletas e faixas dedicadas aos ônibus implicaria um impacto excessivamente grande no Boulevard de Strasbourg (em particular nos estacionamentos e nas árvores de alinhamento).

No entanto, o projeto será acompanhado por uma reorganização da rede local de ônibus para manter o nível atual de serviço entre os municípios de Neuilly-Plaisance e Nogent-sur-Marne.