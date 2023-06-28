Por que as estações dos projetos de extensão da linha 1 do metrô (Val de Fontenay) e da linha 11 (Neuilly-Hôpitals) não aparecem no mapa do projeto?

O mapa do projeto Bus Bords de Marne representa a situação prevista para 2030, na qual se baseiam as previsões de tráfego de passageiros usadas para dimensionar essa nova oferta de transporte público. Os planos de estender a linha 1 do metrô até Val de Fontenay e a linha 11 até Noisy-Champs não serão colocados em operação até 2030. É por isso que eles não estão no mapa do projeto. Sobre o projeto de extensão do metrô M1, o cronograma provisório do projeto indica uma entrada em funcionamento indicativa em 2035. Sobre a segunda fase do projeto de extensão do metrô M11 até Noisy-Champs, os chamados estudos esquemas realizados em 2016 permitiram realizar uma avaliação socioeconômica com base em projeções populacionais e de emprego estabelecidas pelo Instituto da Região de Paris (anteriormente Institut d'Aménagement urbain d'Île-de-France) em conjunto com o INSEE Île-de-France. A Secretaria Geral de Investimentos, em seu parecer emitido em dezembro de 2019 sobre essa avaliação socioeconômica, concluiu que não era possível decidir sobre a adequação do projeto sem conhecer os possíveis desenvolvimentos urbanos posteriores aos projetos já conhecidos no território atravessado, e que apenas uma densificação significativa, muito maior do que a já realizada, poderia levar à construção de uma linha de metrô adequada.