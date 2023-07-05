Por que remover estações de ônibus? Como as localizações das estações eram definidas?

O projeto Bus Bords de Marne propõe uma reorganização e otimização das estações de ônibus existentes para garantir um bom equilíbrio entre o excelente serviço do território e uma oferta eficiente de ônibus. Hoje, 22 estações de ônibus, às vezes muito próximas umas das outras e pouco movimentadas, estão localizadas na antiga RN34. Os Bus Bords de Marne atenderão 17 estações, espaçadas em média a 500 m (ou seja, uma caminhada média de 5 minutos) para limitar o impacto na velocidade comercial dos ônibus. Esse princípio geralmente é aplicado na estruturação de linhas de transporte público, como um BRT (Bus Rapid Transit). A localização precisa das estações ainda não é definitiva neste momento, ela foi definida o mais próximo possível dos alojamentos e instalações. Como parte dos estudos preliminares, a Île-de-France Mobilités irá aprofundar o posicionamento de todas as estações, bem como a implementação de faixas exclusivas para ônibus entre as estações Pointe de Gournay e Rue du Port.