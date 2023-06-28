Por que um ônibus e não um bonde?

De acordo com estudos realizados pela Île-de-France Mobilités, o número de passageiros que provavelmente utilizarão o transporte público na antiga RN34 no horizonte da entrada em funcionamento do projeto não justifica a instalação de um bonde. Um ônibus de transporte rápido (BRT), como o Bus Bords de Marne, poderá atender à demanda e transportar até 40.000 passageiros por dia em ônibus articulados, cerca de 30% a mais do que a atual linha 113. Além disso, a infraestrutura será escalável e permitirá acomodar ônibus biarticulados para responder, se necessário, a uma evolução maior das viagens além da comissionamento do projeto.