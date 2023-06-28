Quando o ônibus será colocado em serviço?

O projeto Bus Bords de Marne pode ser realizado no médio prazo. Como referência, levou de 7 a 9 anos entre a consulta e a comissão de projetos comparáveis. Esse período leva em conta em particular o tempo necessário para obter as diversas autorizações regulatórias e o tempo necessário para aquisições de terras e implementação de quaisquer desvios das redes de concessões. Uma otimização do cronograma será buscada nas fases finais do projeto.