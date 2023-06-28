Quando o ônibus será colocado em serviço? E, enquanto isso, o que está planejado no curto prazo para melhorar o tráfego de ônibus e os serviços locais?

O projeto Bus Bords de Marne pode ser realizado no médio prazo. Como garantia, levou em média de 8 a 10 anos entre os estudos preliminares (estágio atual do projeto) e a comissão de projetos comparáveis. Esse período leva em conta em particular o tempo necessário para obter as diversas autorizações regulatórias e o tempo necessário para aquisições de terras e implementação de quaisquer desvios das redes de concessões. Quando o projeto é comissionado:

Medidas estão sendo tomadas hoje para melhorar o serviço de ônibus na região, em especial para apoiar a chegada dos primeiros moradores da ZAC Maison Blanche, a saber:

a extensão e o reforço da linha de ônibus 643, a partir de 31 de agosto de 2020, possibilitam a conexão a leste da ZAC Maison Blanche à estação Chénay-Gagny atendida pela RER E, oferecendo assim uma alternativa ao RER A para viagens de e para Paris;

a evolução da linha de ônibus 203, desde 4 de janeiro de 2021 com a realocação do terminal da rue de Bougainville para Neuilly-sur-Marne, para conectar o oeste da ZAC Maison Blanche à estação Neuilly-Plaisance, via o Parc du Croissant Vert;

após as medições de passageiros da linha 113 realizadas no outono de 2020, a frequência dos ônibus foi aumentada pela RATP em 31 de maio de 2021 (no início e no fim dos horários de pico, assim como fora dos horários de pico);

cinco ônibus padrão na linha 113 foram substituídos em 20 de junho de 2022 por ônibus articulados mais espaçosos;

melhorias de curto prazo estão sendo estudadas pela Île-de-France Mobilités e gestores de estrada para reduzir as dificuldades de operação de ônibus na antiga RN34: otimização da programação dos entroncamentos de semáforos, criação de faixas para ônibus na aproximação a entroncamentos difíceis, implementação de um sistema de detecção nos entroncamentos para dar prioridade aos ônibus nos entroncamentos, E por aí vai.