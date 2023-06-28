Qual é o custo do projeto? Como será financiado?

O custo do projeto, excluindo material rodante, é estimado em aproximadamente €156,6 milhões excluindo impostos (excluindo impostos) nas condições econômicas de janeiro de 2020. Essa é uma estimativa no estágio de viabilidade de mais ou menos 20%. Isso será esclarecido no contexto de estudos subsequentes. Os fundos necessários para realizar os estudos até a investigação de interesse público são fornecidos por cada um dos financiadores (Estado, Região da Île-de-France, Departamentos de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne) com base em seus próprios fundos. Por ocasião da investigação pública, a Île-de-France Mobilités propôs uma avaliação socioeconômica que permitirá avaliar a utilidade pública do projeto (econômica, social e ambiental) em relação ao seu custo.