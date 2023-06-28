Quais serão as características do material rodante?

Para lidar com a evolução da demanda, está planejado operar a futura linha Bus Bords de Marne com ônibus articulados de 18 m de comprimento. As instalações são dimensionadas para acomodar ônibus biarticulados e, assim, poderão suportar um aumento maior da demanda previsto a longo prazo, considerando o desenvolvimento urbano do setor, sem prejudicar a operabilidade da linha. Até 2024, toda a frota de ônibus terá que ser ambientalmente amigável. De acordo com essa abordagem de transição energética, veículos limpos (elétricos ou movidos a biometano) serão operados nesta linha BRT. Os centros operacionais de ônibus existentes, incluindo o Centre Bus des bords de Marne localizado em Neuilly-Plaisance, não têm a capacidade necessária para receber ônibus futuros. Um novo centro de operações de ônibus garantirá sua manutenção, limpeza, estacionamento e atende às necessidades de outras linhas de ônibus da região. Dois locais próximos à rota e uma área de superfície adequada são previstos para sua instalação nesta fase dos estudos:

Em Chelles, na faixa de domínio da SNCF localizada ao sul da linha férrea;

Em Neuilly-sur-Marne, na rodovia abandonada A103.

Ao final da consulta, os estudos do plano esquemático continuarão em um ou mais desses locais. Atenção especial será dada à qualidade arquitetônica e ambiental deste edifício, que é essencial para o projeto, desde a fase de projeto.