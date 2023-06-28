Quais são os empreendimentos urbanos e paisagísticos propostos pelo projeto?

O projeto Bus Bords de Marne prevê a reurbanização completa do espaço público, desde as calçadas até a estrada, ao longo de todo o trajeto. Os desenvolvimentos propostos contribuirão para reduzir o forte caráter rodoviário da antiga RN34. Mais espaço será concedido a pedestres e ciclistas, com calçadas mais confortáveis e o desenvolvimento de uma ciclovia contínua de mão dupla. O paisagismo será determinado nos próximos estudos do projeto.