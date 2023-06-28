Quais são os empreendimentos urbanos e paisagísticos propostos pelo projeto?

Os tratamentos de paisagismo propostos ao longo de toda a rota ajudarão a reduzir o forte caráter rodoviário da antiga RN34 e a fortalecer a ligação natural com as margens do Marne. O aspecto mineral atual desse importante e altamente movimentado eixo será compensado pelo desenvolvimento de calçadas plantadas assim que o direito de passagem for suficiente. Nesta fase do projeto, áreas de impacto foram identificadas com o corte necessário de árvores em certos locais, como em Perreux-sur-Marne (a instalação da faixa dedicada ao ônibus exigiria a remoção do canteiro central e a remoção das árvores ali). No entanto, as remoções de árvores previstas nesta fase permanecem condicionadas à análise detalhada da localização das estruturas como parte dos estudos preliminares em andamento. É uma questão de evitar ou reduzir os impactos o máximo possível, segundo a abordagem ERC: evitar, reduzir, compensar. Se necessário, a Île-de-France Mobilités implementará medidas de compensação qualitativa.