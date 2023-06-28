Se o número de faixas rodoviárias for reduzido, qual será o impacto no tráfego local e para os motoristas que atualmente utilizam esse eixo?

O projeto exige a transição de um perfil de 4 faixas para motoristas (2 faixas em cada direção) para um perfil de 2 ou 3 faixas na antiga RN34, dependendo dos trechos, para permitir a inserção de faixas dedicadas a ônibus e instalações de qualidade para pedestres e ciclistas, ao mesmo tempo em que se limita o impacto nas aquisições de terrenos, estacionamento e eixos de transmissão. Os estudos de tráfego realizados antes da consulta mostraram que essa redução na capacidade rodoviária diminuiria o número de veículos passando pelo eixo, melhorando assim a qualidade de vida ao redor do eixo (ruído, qualidade do ar, segurança nas passagens de pedestres): uma rota pela rodovia A4 ou pela Francilienne se tornaria mais atraente para veículos em trânsito. No entanto, o tráfego continuaria pesado em certos setores da antiga RN34, com ou sem a conclusão do projeto Bus Bords de Marne. Isso seria especialmente evidente na Pointe de Gournay, entre a estação Neuilly-Plaisance RER e o cruzamento de Leclerc em Perreux-sur-Marne, e entre o cruzamento da Resistência e o setor hospitalar em Neuilly-sur-Marne. Durante a consulta preliminar, a redução do número de estradas levantou fortes preocupações tanto do público quanto das comunidades envolvidas pelo projeto, quanto às perspectivas de deterioração das condições de tráfego nesse eixo e na área ao redor, bem como ao seu impacto no ambiente de vida. Os próximos estudos de tráfego possibilitarão aprofundar, de acordo com diferentes cenários e em conjunto com as autoridades locais, os impactos do projeto no tráfego rodoviário, para informar a escolha do desenvolvimento que, em última instância, será levado à investigação pública. Os desenvolvimentos propostos terão que ser consistentes de uma ponta à outra da rota, para evitar a aparência de "gargalos". Esses estudos também permitirão especificar os princípios operacionais dos cruzamentos, os principais pontos de congestionamento rodoviário e definir as medidas necessárias acompanhantes nas vias próximas à antiga RN34.