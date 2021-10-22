DE ARGENTEUIL A PONT DE BEZONS: DESENVOLVIMENTOS EM CONEXÃO COM PROJETOS URBANOS

O linear de 3 km oferece 5 estações – seus nomes são provisórios:

"Jean Moulin" : atividades econômicas da rua H. Barbusse

: atividades econômicas da rua H. Barbusse "Place du 11 novembre" e "Carré/Delambre ": no coração do projeto urbano Porte de Saint-Germain / Berges de Seine, eles atenderão as populações e empregos do futuro, assim como as lojas e empresas já existentes.

e ": no coração do projeto urbano Porte de Saint-Germain / Berges de Seine, eles atenderão as populações e empregos do futuro, assim como as lojas e empresas já existentes. "Avenue du Marais" : o estádio Marais e os muitos empregos da região.

: o estádio Marais e os muitos empregos da região. "Victor Hugo": moradia, empregos e instalações na região, incluindo River West.

No município de Argenteuil, o projeto faz parte de um distrito passando por uma grande transformação com o projeto urbano Porte Saint-Germain / Berges de Seine. O desenvolvimento de faixas para ônibus facilitará o acesso e fortalecerá a atratividade do distrito, dando prioridade ao transporte público e aos modos suaves.

Em Bezons, o projeto fortalecerá o serviço para uma área onde o número de habitantes e instalações aumentará com a conclusão das zonas mistas de desenvolvimento "Bords de Seine" e "Cœur de ville". Será preferido o desenvolvimento de faixas exclusivas para ônibus. No entanto, em algumas ruas muito estreitas, os ônibus ocasionalmente conseguem circular em faixas de mão única ou até mesmo usar o tráfego geral.