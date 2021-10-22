Financiamento e atores
Os atores
Infraestrutura
Muitos atores públicos se comprometeram a financiar os estudos do projeto: o Estado (21%), a Região da Île-de-France (49%) e o departamento de Val-d'Oise (30%).
Material rodante
O material rodante (ou seja, os ônibus) será 100% financiado pela Île-de-France Mobilités.
A fazenda
A operação (ou seja, manutenção de ônibus e estações, recursos humanos e videovigilância, etc.) será financiada 100% pela Île-de-France Mobilités.
Os financiadores
Comprometido em melhorar as viagens diárias e a transição para um transporte mais sustentável, o Estado está cofinanciando o projeto por meio do componente de mobilidade 2023-2027 do Contrato Estado-Região (CPER) 2021-2027 e participa ativamente de seu acompanhamento pelas prefeituras de Val-d'Oise e Yvelines.
Como principal financiador do transporte público na região da Île-de-France, a região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede. Junto com a Île-de-France Mobilités, atua para melhorar de forma sustentável as condições de transporte dos residentes de Île-de-France e atender às necessidades de todos os usuários.
Os parceiros
A comunidade da aglomeração Saint Germain Boucles de Seine é um parceiro totalmente envolvido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e trabalhos. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.
A comunidade de aglomeração Val Parisis é uma parceira totalmente investida no projeto, mobilizada ao longo dos estudos e trabalhos. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.
A Grande Metrópole de Paris é um parceiro totalmente investido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e obras. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.
O município de Argenteuil é um parceiro totalmente investido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e obras. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.
O município de Bezons é um parceiro totalmente envolvido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e obras. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.
O município de Cormeilles-en-Parisis é um parceiro totalmente investido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e trabalhos. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.