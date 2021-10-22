Financiamento e atores

Os parceiros

A comunidade da aglomeração Saint Germain Boucles de Seine é um parceiro totalmente envolvido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e trabalhos. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.

A comunidade de aglomeração Val Parisis é uma parceira totalmente investida no projeto, mobilizada ao longo dos estudos e trabalhos. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.

A Grande Metrópole de Paris é um parceiro totalmente investido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e obras. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.

O município de Argenteuil é um parceiro totalmente investido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e obras. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.

O município de Bezons é um parceiro totalmente envolvido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e obras. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.

O município de Cormeilles-en-Parisis é um parceiro totalmente investido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e trabalhos. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.