RUMO À ESTAÇÃO SARTROUVILLE: MELHORIAS PARA FACILITAR O TRÁFEGO DE ÔNIBUS

A rota considerada é a da linha de ônibus 272, com uma modificação do serviço para o distrito de Les Indes para aproveitar as instalações dedicadas aos ônibus na RD392. Vale ressaltar que essa rota pode evoluir de acordo com as necessidades de serviço do setor, especialmente em conexão com a extensão do bonde T11.

Após sair das faixas dedicadas, os ônibus que vão para a estação Sartrouville utilizam o tráfego geral. Ao longo de cerca de 5 quilômetros, medidas acompanhantes são propostas entre o bairro Les Indes e a estação Sartrouville para otimizar as condições operacionais das linhas de ônibus, ao mesmo tempo em que se limita o impacto no ambiente urbano.

Várias estações principais serão reurbanizadas para oferecer mais conforto aos passageiros e economia de tempo no resort.

Para melhorar a regularidade e confiabilidade, 13 entroncamentos de semáforos estão preocupados com a implementação de uma prioridade em favor dos ônibus:

1 – Rue Paul Bert / Avenue Georges Clemenceau

2 – Avenue Georges Clemenceau / Rue de Chatou

3 – Avenue du Général de Gaulle / Rue Hugo Pratt

4 – Avenue du Général de Gaulle / Avenue Robert Schuman

5 – Avenue du Général de Gaulle / Rue Georges Bernanos

6 – Avenue du Général de Gaulle / Rue de Picardie

7 – Avenue du Général de Gaulle / Boulevard de Bezons / Rue de la Batterie

8 – Rue Jean Mermoz / Rue du Champ de Mars

9 – Rue Voltaire / Avenue Maurice Berteaux

10 – Avenue Maurice Berteaux / Rue Jean Mermoz

11 – Avenida Maurice Berteaux / Acesso a Auchan

12 – Rue Jean Jaurès / Avenue Hortense Foubert

13 – Rue Jean Jaurès / Acesso à estação de trem