EM DIREÇÃO À ESTAÇÃO CORMEILLES-EN-PARISIS: MELHORIAS PARA FACILITAR O TRÁFEGO DE ÔNIBUS

A rota considerada é a da atual linha de ônibus 3, que utilizará a infraestrutura dedicada aos ônibus entre a Pont de Bezons e o cruzamento de Schuman, mantendo então sua rota atual até a estação Cormeilles-en-Parisis ao fornecer serviço para o ZAC des Bois-Rochefort.

Ao longo de cerca de 3 quilômetros, medidas de apoio são propostas no município de Cormeilles-en-Parisis para garantir boas condições de acessibilidade à estação e promover a operação de ônibus, ao mesmo tempo em que limitam o impacto no meio ambiente urbano.

Três estações serão reurbanizadas para oferecer mais conforto aos passageiros e economia de tempo no resort.

Três interseções serão afetadas pela implementação da prioridade para os ônibus:

1 – Avenue Louis Hayet / Rue des Frères Lumière

2 – Rue de Saint-Germain / Rue du Général Sarrail

3 – Rue du Général Sarrail / Rue du Lieutenant Edouard Vicario

Além disso, dois entroncamentos exigem uma mudança de prioridade em favor dos ônibus:

1 – Rue Saint Germain / Rue des Champs Guillaume: uma PARADA será instalada na Rue des Champs Guillaume no lugar da atualmente existente na Rue Saint Germain para facilitar a operação dos ônibus nesta rua.

2 – Rue Saint-Germain / Rue de Nancy: será montada uma passagem para veículos que chegam da Rue de Saint-Germain ao norte, facilitando a conversão à esquerda dos ônibus em direção à rodoviária.