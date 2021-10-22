EM DIREÇÃO À ESTAÇÃO CORMEILLES-EN-PARISIS: MELHORIAS PARA FACILITAR O TRÁFEGO DE ÔNIBUS
A rota considerada é a da atual linha de ônibus 3, que utilizará a infraestrutura dedicada aos ônibus entre a Pont de Bezons e o cruzamento de Schuman, mantendo então sua rota atual até a estação Cormeilles-en-Parisis ao fornecer serviço para o ZAC des Bois-Rochefort.
Ao longo de cerca de 3 quilômetros, medidas de apoio são propostas no município de Cormeilles-en-Parisis para garantir boas condições de acessibilidade à estação e promover a operação de ônibus, ao mesmo tempo em que limitam o impacto no meio ambiente urbano.
Três estações serão reurbanizadas para oferecer mais conforto aos passageiros e economia de tempo no resort.
Três interseções serão afetadas pela implementação da prioridade para os ônibus:
1 – Avenue Louis Hayet / Rue des Frères Lumière
2 – Rue de Saint-Germain / Rue du Général Sarrail
3 – Rue du Général Sarrail / Rue du Lieutenant Edouard Vicario
Além disso, dois entroncamentos exigem uma mudança de prioridade em favor dos ônibus:
1 – Rue Saint Germain / Rue des Champs Guillaume: uma PARADA será instalada na Rue des Champs Guillaume no lugar da atualmente existente na Rue Saint Germain para facilitar a operação dos ônibus nesta rua.
2 – Rue Saint-Germain / Rue de Nancy: será montada uma passagem para veículos que chegam da Rue de Saint-Germain ao norte, facilitando a conversão à esquerda dos ônibus em direção à rodoviária.
Três projetos de transporte público estão planejados na área de estudo (até 2028 e 2030):
- Extensão do bonde T11 em Sartrouville
- EOLE: extensão da RER E até Mantes-la-Jolie
- Extensão do Bonde 1
O projeto Bus Entre Seine e o bonde T11 são dois projetos complementares para a região. Algumas linhas de ônibus beneficiadas pelo projeto Bus Entre Seine, em particular a linha 272, poderão se conectar com o bonde T11 em Argenteuil, Val-Notre-Dame e Sartrouville.
A rede de ônibus está destinada a ser reorganizada na preparação para o projeto do bonde T11. Como o projeto Bus Entre Seine prevê melhorias ocasionais nas estradas de Sartrouville, o trajeto das linhas pode evoluir para garantir uma rede ótima de transporte público nesta área.
A carga de ônibus que utilizam as faixas dedicadas que se aproximam da estação Argenteuil diminuirá devido à chegada do bonde T11 e será em torno de 1.100 passageiros durante o horário de pico da manhã.