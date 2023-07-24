Consulta continua

Desde o término da consulta preliminar e durante todos os estudos preliminares do Esquema e a preparação do Arquivo de Inquérito Público, a Île-de-France Mobilité tem mantido o diálogo com todos os parceiros, autoridades locais e proprietários de projetos relacionados no território, por meio de:

Reuniões setoriais com representantes dos departamentos dos stakeholders envolvidos no projeto para apresentar, compartilhar e validar tecnicamente os estudos em parte da rota.

com representantes dos departamentos dos stakeholders envolvidos no projeto para apresentar, compartilhar e validar tecnicamente os estudos em parte da rota. Comitês técnicos com representantes dos departamentos das partes interessadas (financiadores, Val d'Europe Agglomération, cidades envolvidas, EPA França, Eurodisney, SNCF, etc.) cujo objetivo é apresentar, compartilhar e validar tecnicamente o progresso dos estudos em toda a rota.

com representantes dos departamentos das partes interessadas (financiadores, Val d'Europe Agglomération, cidades envolvidas, EPA França, Eurodisney, SNCF, etc.) cujo objetivo é apresentar, compartilhar e validar tecnicamente o progresso dos estudos em toda a rota. Comitês de monitoramento cujo objetivo é validar, junto com os representantes eleitos do território e os financiadores do projeto, os estudos esquemáticos e o arquivo da investigação de utilidade pública antes que seja aprovado pelo conselho de administração da Île-de-France Mobilités.

cujo objetivo é validar, junto com os representantes eleitos do território e os financiadores do projeto, os estudos esquemáticos e o arquivo da investigação de utilidade pública antes que seja aprovado pelo conselho de administração da Île-de-France Mobilités. Uma reunião com as associações de ciclismo para apresentar as instalações planejadas e coletar seus comentários e recomendações para a continuidade dos estudos a serem realizados.