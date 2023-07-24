Consulta preliminar (2015)

A Île-de-France Mobilités, proprietária do projeto, organizou uma consulta preliminar sobre o projeto de 11 de maio a 26 de junho de 2015, em colaboração com os financiadores do projeto (a Região da Île-de-France e o Conselho Departamental de Seine-et-Marne) e as autoridades locais. Para coletar o maior número possível de opiniões e se adaptar às especificidades do território, foram implementados vários métodos de informar e expressar o público.

Esse tempo privilegiado de informação e diálogo tornou possível apresentar o projeto a pessoas que vivem, trabalham e viajam pelo território. A apresentação do projeto foi feita com base no Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP), um documento que apresenta os elementos de viabilidade e oportunidade do projeto. Essa consulta também teve como objetivo coletar a opinião de todos sobre o projeto.

Várias variantes de rota foram propostas durante a consulta (veja p.3 do folheto), o que ajudou a esclarecer a escolha da Île-de-France Mobilités para que o projeto atendam melhor às expectativas e necessidades do território.