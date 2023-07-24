Consulta preliminar (2015)
A Île-de-France Mobilités, proprietária do projeto, organizou uma consulta preliminar sobre o projeto de 11 de maio a 26 de junho de 2015, em colaboração com os financiadores do projeto (a Região da Île-de-France e o Conselho Departamental de Seine-et-Marne) e as autoridades locais. Para coletar o maior número possível de opiniões e se adaptar às especificidades do território, foram implementados vários métodos de informar e expressar o público.
Esse tempo privilegiado de informação e diálogo tornou possível apresentar o projeto a pessoas que vivem, trabalham e viajam pelo território. A apresentação do projeto foi feita com base no Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP), um documento que apresenta os elementos de viabilidade e oportunidade do projeto. Essa consulta também teve como objetivo coletar a opinião de todos sobre o projeto.
Várias variantes de rota foram propostas durante a consulta (veja p.3 do folheto), o que ajudou a esclarecer a escolha da Île-de-France Mobilités para que o projeto atendam melhor às expectativas e necessidades do território.
Documentos referentes à consulta prévia
O folheto do projeto
Os resultados da consulta
Os estudos esquemagráficos continuaram sobre as variantes selecionadas após a avaliação da consulta:
- No Val d'Europe, o serviço ao hospital via boulevard circular é a variante escolhida.
- No centro da estação Marne-la-Vallée–Chessy, a rota alternativa via Rue Morris foi selecionada
- Em Esbly, a rota alternativa via o colégio Louis Braille foi escolhida
- 2 encontros de passageiros nas estações Marne-la-Vallée – Chessy em 4 de junho e Val d'Europe em 10 de junho de 2015
- Ferramentas de participação em folhetos com cupom T e site
- 2 reuniões públicas em Esbly em 26 de maio de 2015 e em Serris em 16 de junho de 2015