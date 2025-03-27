Nova linhaRosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

Ônibus

Para acompanhar a chegada do RER E e os diversos projetos de desenvolvimento urbano planejados para a região de Mantois, está previsto criar um ônibus em uma faixa exclusiva e reurbanizar o polo de Mantes-la-Jolie.

O ônibus Mantois em sua própria faixa proporcionará uma nova conexão rápida e regular de alta qualidade, e contribuirá para a melhoria das condições de viagem ao atender o centro de Mantes-la-Jolie, o distrito de Val Fourré e, a longo prazo, Rosny-sur-Seine.

Números-Chave

7 500

Viajantes diários

13

Estações

5,4 km

de traçado

20 minutos

entre Rosny-sur-Seinee Mantes-la-Jolie

Calendário provisório

  • 2016 : Consultoria
  • 2014-2015: Estudos Preliminares / Diagrama Esquemático

Visão geral

La nouvelle ligne de bus de Mantes-la-Jolie à Rosny-sur-Seine en bref

Finanças e actores

Finanças

  • Infraestrutura: €50,5 milhões, valor de 2014 (Região + CD 78 + Grand Paris Seine et Oise)
  • Ônibus (Île-de-France Mobilités)
  • Operações (Île-de-France Mobilités)

Actores

A Île-de-France Mobilités realizou os estudos de viabilidade e a consulta.

A Região da Île-de-France e o Departamento de Yvelines financiam os estudos e a infraestrutura.

A Comunidade Urbana da Grande Paris Seine et Oise (GPS&O) também participa do financiamento e tem sido a proprietária do projeto desde a consulta.

