Nova linhaRosny-sur-Seine > Mantes-la-Jolie

Para acompanhar a chegada do RER E e os diversos projetos de desenvolvimento urbano planejados para a região de Mantois, está previsto criar um ônibus em uma faixa exclusiva e reurbanizar o polo de Mantes-la-Jolie.

O ônibus Mantois em sua própria faixa proporcionará uma nova conexão rápida e regular de alta qualidade, e contribuirá para a melhoria das condições de viagem ao atender o centro de Mantes-la-Jolie, o distrito de Val Fourré e, a longo prazo, Rosny-sur-Seine.