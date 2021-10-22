Descontaminação do local da estação La Végétale - La Fontaine Saint-Martin

Como parte dos trabalhos preparatórios para a futura estação La Végétale (anteriormente chamada Emile Combes na fase de projeto) do Cabo C1, um passo importante será iniciado em breve: a descontaminação do solo na área de construção.

Após análises aprofundadas do solo, a contaminação gerada pelos ocupantes anteriores do local foi diagnosticada em particular pela presença de uma pequena quantidade de amianto, e agora requer descontaminação do solo. Para isso, a empresa France Travaux (membro do consórcio responsável pelo projeto e construção do teleférico) gerenciará essas operações e implementará um protocolo de descontaminação comprovado e controlado, de 16 de outubro a 17 de novembro de 2023. A instalação deste local começou em 9 de outubro.

Esse trabalho ocorrerá em várias etapas e fará parte de um rigoroso arcabouço regulatório.

Uma primeira operação consistirá em amostrar o solo poluído com pás mecânicas, até que ele alcance uma camada saudável, localizada com várias dezenas de centímetros de profundidade. Durante essa fase, medidas especiais serão implementadas para garantir o bom funcionamento das operações e a segurança de todos. As cercas serão elevadas, cobertas e o solo umedecido para evitar que qualquer poeira seja liberada no ar.

O solo amostrado será então evacuado para um centro de tratamento aprovado.

Essa intervenção, liderada pela Île-de-France Mobilités em consulta com a Île-de-France Nature (proprietária), a SMER (proprietária do projeto de La Végétale) e o Município de Limeil-Brévannes, permitirá que, por um lado, limpe uma área poluída nesse setor e, por outro, garantir o estabelecimento adequado da futura estação de teleférico, no coração de La Végétale.

Para saber mais sobre essas intervenções, não hesite em entrar em contato com a Saïd, sua agente local.