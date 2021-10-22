Conforto e segurança

Vigilância por vídeo e segurança na cabine e nas estações

A vigilância por vídeo é fornecida em tempo real na cabine, nas estações e em seus arredores.

As cabines são equipadas com um interfone para comunicação com a equipe operacional, junto com um sistema de comunicação acessível a pessoas com deficiência auditiva para responder a qualquer solicitação.

A equipe operacional garante a segurança dos passageiros em todos os momentos ao embarcar, desembarcar na estação, mas também durante a viagem online. Assim, é capaz de lidar com qualquer possível incidente de passageiros e possui ligação direta com o corpo de bombeiros e as forças policiais.

Um sistema de emergência ideal

O C1 Cable é equipado com um sistema de backup projetado para lidar com todos os incidentes. Esse dispositivo, chamado de "recuperação integrada", permite que os passageiros retornem às estações com total segurança, permanecendo dentro das cabines.