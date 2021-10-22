Gestão de linhas
Entrada da estação Limeil-Brévannes
Instalações integradas harmoniosamente à paisagem
As garagens e a oficina estão posicionadas em cada lado da estação Limeil-Brévannes. Sua integração no cenário tem sido particularmente cuidadosa. Plantações cercam os edifícios. Um dos telhados é totalmente vegetado, enquanto o outro suporta uma instalação fotovoltaica de cerca de 500 m². Ela produz 103.600 kWh de eletricidade verde durante todo o ano e alimenta a iluminação, tomadas, convetor, aquecedor de água e guindaste aérea da estação.
Um sistema operacional rigoroso
A operação da linha é gerenciada a partir do Centro de Controle Centralizado (PCC), localizado na estação Limeil-Brévannes. A partir dessa estação, os operadores têm todas as informações e meios para controlar a linha e agir em tempo real em sua operação. Por exemplo, eles controlam informações dos passageiros, podem se comunicar com eles e possuem telas de videovigilância na cabine e nas plataformas... Eles são suportados por Postes de Controle Locais (PCL), instalados nas outras 4 estações do Cabo C1.
O operador do Cabo C1
Como parte das delegações de serviço público e da modernização da rede de ônibus nos subúrbios centrais e externos, a Île-de-France Mobilités nomeou a Transdev para operar o C1 Cable e as linhas de ônibus do setor. A operação do Cabo C1 pela Transdev começou assim que foi comissionado em 13 de dezembro de 2005, até o término do contrato, ou seja, por 4 anos.