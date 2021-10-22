Gestão de linhas

Um sistema operacional rigoroso

A operação da linha é gerenciada a partir do Centro de Controle Centralizado (PCC), localizado na estação Limeil-Brévannes. A partir dessa estação, os operadores têm todas as informações e meios para controlar a linha e agir em tempo real em sua operação. Por exemplo, eles controlam informações dos passageiros, podem se comunicar com eles e possuem telas de videovigilância na cabine e nas plataformas... Eles são suportados por Postes de Controle Locais (PCL), instalados nas outras 4 estações do Cabo C1.