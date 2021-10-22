Medições acústicas

Estudos rigorosos e modelagem

Como não há regulamentações sobre o ruído emitido pelos teleféricos, os estudos de impacto foram realizados com base nas regras de "ruído de transporte" e verificados de acordo com as regras de "ruído de bairro", sendo essas duas abordagens interessantes e complementares. Todos os estudos e modelos realizados indicam que o C1 Cable está totalmente em conformidade com essas regulamentações, em toda a linha, incluindo estações e pilares. O ruído gerado pelo teleférico se mistura ao ruído ambiente medido ao longo de todo o trajeto.