Medições acústicas
Trecho do estudo acústico
Medidas proativas para controlar o nível de ruído do Cabo C1
Desde o início do projeto, a Île-de-France Mobilités tem sido cuidadosa para obter a melhor pegada possível do Cabo C1 em seu ambiente. É nesse espírito que ela fez questão de impor rigorosos padrões acústicos ao fabricante dos cabos. A escolha do grupo de empresas responsáveis pela implementação foi, além de muitos outros critérios, com base em seus compromissos particularmente avançados em termos de acústica. O controle do nível de ruído é, portanto, possibilitado por várias medidas.
Estudos rigorosos e modelagem
Como não há regulamentações sobre o ruído emitido pelos teleféricos, os estudos de impacto foram realizados com base nas regras de "ruído de transporte" e verificados de acordo com as regras de "ruído de bairro", sendo essas duas abordagens interessantes e complementares. Todos os estudos e modelos realizados indicam que o C1 Cable está totalmente em conformidade com essas regulamentações, em toda a linha, incluindo estações e pilares. O ruído gerado pelo teleférico se mistura ao ruído ambiente medido ao longo de todo o trajeto.
Um cabo portador de trator de "nova geração"
Esse bom desempenho acústico se deve especialmente à escolha do cabo portador – trator. É um cabo de nova geração, composto por "fios" (fios metálicos), cada um entrelaçado com perfil sintético. Esse design deixa o cabo quase liso. Isso reduz muito as vibrações e o ruído emitidos quando está em movimento.
Escolhas técnicas e fonéticas adaptadas
O sistema de motores escolhido para o C1 Cable é um dos mais silenciosos. Na estação, amortecedores de vibração são instalados e as estações e telhados são insonorizados.
Monitoramento regular do nível sonoro
Para garantir que o ruído emitido pelo cabo não constitua um incômodo para os moradores locais, os níveis de ruído nas proximidades do teleférico serão monitorados após sua entrada em operação e, posteriormente, regularmente pelos primeiros 10 anos de operação.