Postos de comando

A operação da linha é gerenciada a partir do Centro de Controle Centralizado (PCC), localizado na estação Temps Durables*. A partir dessa estação, os operadores têm todas as informações e meios para controlar a linha e agir em tempo real em sua operação. O PCC é suportado por Postos de Controle Locais (PCLs), instalados nas outras 4 estações da Linha de Cabo C1.

Esses PCLs são mais responsáveis por quaisquer falhas na estação e seus equipamentos, bem como pela comunicação com os passageiros.

O nome da estação é provisório*