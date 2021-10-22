Os pilares

Para minimizar seu impacto visual, o design dos pilares é particularmente simples e consiste em um eixo cônico de aço galvanizado pintado de branco, com aparência externa lisa e elegante. À noite, apenas as "asas" são iluminadas. A singularidade do design facilitará a manutenção e garantirá consistência em toda a linha.

A localização dos 30 pilares, incluindo 5 torres duplas, foi estudada e discutida meticulosamente para garantir sua integração na cidade. O número deles promove a flexibilidade das cabines, que podem subir e descer com mais facilidade.