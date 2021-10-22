Reduzir
Resorts: principais medidas de redução
1/ A arquitetura das estações
Na maior parte, as estações do C1 Cable são caracterizadas por um design de Alta Qualidade Ambiental:
• um projeto arquitetônico baseado na simplicidade, com o uso de materiais sóbrios, o verdejamento dos telhados e uma área limitada no solo;
• uma operação focada na redução das necessidades energéticas e no uso de energia renovável.
Para alcançar o objetivo de sobriedade energética, várias escolhas significativas foram feitas: materiais sustentáveis e de baixo carbono, isolamento térmico eficiente, aquecimento limitado às instalações operacionais por bomba de calor, iluminação natural e LEDs, instalação fotovoltaica na estação Limeil-Brévannes, etc.;
• paisagismo de qualidade, no espírito do corredor verde, La Végétale;
• Gestão racional da água de escoamento e de todos os espaços verdes.
2/ Telhados verdes: revestimentos ecológicos e estéticos
Os telhados das 5 estações do C1 Cable, ou seja, aproximadamente 2.000m2, assim como o telhado de uma das garagens da linha, serão cobertos de vegetação.
Essa escolha foi feita na fase de projeto para promover a integração dos edifícios à paisagem, por um lado, e para fazer parte da abordagem de Alta Qualidade Ambiental (HQE) que orienta a construção do teleférico, por outro lado. Tornar os telhados verdes tem muitas vantagens.
Em termos ecológicos:
- contribuir para a redução de superfícies urbanas impermeáveis;
- melhorar a qualidade do ar combatendo a poluição urbana ao reduzir a taxa de CO2 e CO emitidos;
- desenvolver áreas de biodiversidade;
- reter água da chuva.
Em termos econômicos:
- reforço do isolamento acústico e térmico dos edifícios;
- proteção da impermeabilização do telhado;
- Manutenção limitada das superfícies.
Após a instalação de um sistema de drenagem coberto com solo adequado (substrato) nos telhados, rolos vegetais prontos para crescimento são instalados nas superfícies. São compostas por várias plantas resistentes e resistentes: 13 variedades de sedum, gerânios sanguíneos, acinos salgados e manjerona selvagem.
Os rolos são regados regularmente nas primeiras semanas para promover a recuperação, depois é necessário apenas manutenção anual. Essas plantas têm a vantagem de se contentarem com água da chuva.
Em resumo, os telhados verdes das suas estações contribuem para a qualidade visual e ambiental do primeiro teleférico urbano da Île-de-France.
3/ Gestão racional da água
Para promover a infiltração de água da chuva nas proximidades das estações, serão criadas estruturas de infiltração ou retenção de água. Essas serão principalmente bacias ao ar livre, vales ou valas. A água da chuva é evacuada pelo fluxo natural do ponto de coleta para uma saída e por infiltração direta no solo, se for permeável.
Vales e valasfazem parte dos desenvolvimentos lineares que permitem a gestão integrada da água em ambiente urbano. São depressões longitudinais, com inclinações variadas, que coletam e regulam a água da chuva e o escoamento, desacelerando seu fluxo para uma saída (como a rede de esgoto, por exemplo). A diferença entre vala e vale depende principalmente da morfologia deles. Um fosso é linear, bastante profundo e suas margens são íngremes. É uma estrutura que, por sua natureza, pode permanecer na água. Portanto, não é drenado.
O vale pode ser relacionado a um fosso largo e raso, com margens suavemente inclinadas.
Bacias de infiltração serão montadas no nível das áreas de descolagem dos teleféricos. De fato, no contexto da realização de um sistema teletransportado, é necessário respeitar certas distâncias mínimas de segurança entre o terreno natural e o fundo das cabines. Assim, na saída da estação, áreas de decolagem foram projetadas, exigindo um recuo significativo em relação ao nível das plataformas da estação. Essas áreas serão densamente vegetadas e servirão como bacias de infiltração para onde a água dos telhados das estações e dos pátios adjacentes é despejada.
4/ A reutilização da camada superficial do solo: o exemplo da Villa Nova
A estação Villa Nova em Villeneuve-Saint-Georges está localizada entre a cidade e os campos, pois foi parcialmente construída sobre o terreno agrícola que corre ao seu lado. Os 700 m³ de terra superficial extraídos para realizar o trabalho foram preservados e armazenados no próprio direito de passagem da usina.
A camada superficial do soloé a camada superior do solo. Com espessura de 15 a 40 cm e geralmente marrom, possui propriedades importantes de qualidade para a biodiversidade e a cultura: é biologicamente ativo, rico em minerais e matéria orgânica.
Esse solo, que é adequado para plantio, será reutilizado durante a paisagística planejada ao redor do resort. Essa organização está totalmente alinhada com a abordagem virtuosa do projeto: reutilização de materiais no local e limitação das emissões de CO e CO2 relacionadas ao transporte. Esse reuso será duplicado em outros direitos de passagem tanto quanto possível. O que caracteriza o projeto C1 Cable é precisamente o desejo de não deixar nada ao acaso e de incluir em seu projeto todas as disposições necessárias para atender aos critérios de Alta Qualidade Ambiental para os quais foi certificado.
Revegetação da rota: principais medidas de redução
Plantio e transplante
300 árvores e plantas jovens foram transplantadas para o corredor verde, próximo ao canteiro de obras;
• Mais de 500 árvores foram plantadas ao longo da linha.
65 espécies foram escolhidas por sua robustez e baixo consumo de água: árvores altas, arbustos, gramíneas e perenes...
75% delas são endêmicas e recomendadas pelo guia de plantas nativas da Bacia de Paris. O crescimento das árvores transplantadas ou plantadas varia dependendo da espécie e das condições climáticas. Seu enraizamento e crescimento serão cuidadosamente observados durante os primeiros anos.
Outras medidas de redução
Outras medidas de redução foram implementadas e algumas serão mantidas além da entrada em funcionamento do teleférico:
- A instalação de dispositivos coloridos nos cabos para evitar colisões com pássaros.
- Barreiras anfíbias instaladas ao redor dos direitos de passagem do local.
- Iluminação voltada para baixo cujas temperaturas são compatíveis com o ritmo de vida dos morcegos.