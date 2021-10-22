3/ Gestão racional da água

Para promover a infiltração de água da chuva nas proximidades das estações, serão criadas estruturas de infiltração ou retenção de água. Essas serão principalmente bacias ao ar livre, vales ou valas. A água da chuva é evacuada pelo fluxo natural do ponto de coleta para uma saída e por infiltração direta no solo, se for permeável.



Vales e valasfazem parte dos desenvolvimentos lineares que permitem a gestão integrada da água em ambiente urbano. São depressões longitudinais, com inclinações variadas, que coletam e regulam a água da chuva e o escoamento, desacelerando seu fluxo para uma saída (como a rede de esgoto, por exemplo). A diferença entre vala e vale depende principalmente da morfologia deles. Um fosso é linear, bastante profundo e suas margens são íngremes. É uma estrutura que, por sua natureza, pode permanecer na água. Portanto, não é drenado.

O vale pode ser relacionado a um fosso largo e raso, com margens suavemente inclinadas.

Bacias de infiltração serão montadas no nível das áreas de descolagem dos teleféricos. De fato, no contexto da realização de um sistema teletransportado, é necessário respeitar certas distâncias mínimas de segurança entre o terreno natural e o fundo das cabines. Assim, na saída da estação, áreas de decolagem foram projetadas, exigindo um recuo significativo em relação ao nível das plataformas da estação. Essas áreas serão densamente vegetadas e servirão como bacias de infiltração para onde a água dos telhados das estações e dos pátios adjacentes é despejada.