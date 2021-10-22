Trabalho em Valenton e Limeil-Brévannes, de meados de janeiro ao início de junho de 2023

Para construir o Cabo C1, começarão as obras no direito de passagem da futura estação "Émile Zola*", entre a Rue Gabriel Péri, Rue Émile Zola e Ruelle de Paris.

Que trabalho precisa ser feito?

Entre meados de janeiro e início de junho de 2023, realizaremos as operações preparatórias essenciais para o início das obras do seu futuro resort e arredores.

Trata-se de preparar o terreno, delimitar o perímetro e instalar os equipamentos do local. Para isso, será realizado o desmatamento. Elas serão limitadas ao que for estritamente necessário e serão realizadas durante o primeiro trimestre de 2023, fora do período de reprodução das aves. Uma equipe de ecologistas realizou um inventário dos locais

a montante do trabalho, e garantirá sua conservação e preservação ao longo de todo o trabalho.

O local será protegido por tesouros de placas. O tráfego de caminhões será gerenciado pelos acompanhantes, que também garantirão a limpeza do local e de seus arredores.

Quais serão as horas de trabalho?

O horário do local de trabalho será: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.

* O nome da estação é provisório

Baixe as Informações do Trabalho