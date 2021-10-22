Intermodalidade

Em cada estação, instalações para todos!

Para facilitar as rotas e o conforto dos usuários, os arredores das estações são equipados com estacionamento para bicicletas, caminhos confortáveis e seguros para pedestres, novos pontos de ônibus (equipados com móveis e sistema de informação em tempo real para os passageiros), pontos de desembarque, entre outros. A rede de barramento em conexão com o Cabo C1 é adaptada.