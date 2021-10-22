Intermodalidade
Em cada estação, instalações para todos!
Para facilitar as rotas e o conforto dos usuários, os arredores das estações são equipados com estacionamento para bicicletas, caminhos confortáveis e seguros para pedestres, novos pontos de ônibus (equipados com móveis e sistema de informação em tempo real para os passageiros), pontos de desembarque, entre outros. A rede de barramento em conexão com o Cabo C1 é adaptada.
Pedestres
Sinalizações e caminhos adaptados para todos foram instalados. Caminhos são facilitados ao redor de todas as estações: sinalização para passageiros, bancos e paisagismo ao longo do trajeto, caminhos guiados para pessoas com deficiência visual, etc.
Bicicletas
Ciclovias são criadas ou reurbanizadas, sempre que possível, nas proximidades das estações. Armários seguros para bicicletas com cerca de quarenta vagas e abrigos com cerca de vinte aros duplos de autoatendimento são instalados nas proximidades imediatas das estações e/ou ciclovias.
Ônibus
As conexões de ônibus são facilitadas e reorganizadas entre agora e a inauguração do Cabo C1.
Novos móveis são instalados para melhor conforto do usuário e informações em tempo real aos passageiros.
Carros
Os espaços de desembarque estão disponíveis o mais próximo possível das estações e são parcialmente dedicados a pessoas com mobilidade reduzida.
Seu resort Pointe du Lac, visto do céu
1 - Seu resort em Pointe du Lac
2 - Nova passarela, convertida em um calçadão plantado, ligando as estações do metrô 8 e do Cabo C1 ao Mail François Mitterrand
3 - Conexão direta com o metrô 8 via passarela para pedestres
4 - Paradas de ônibus preservadas, acessíveis pela nova passarela
5 - Estacionamento para bicicletas (armários e aros seguros)
seu resort La Végétale, visto do céu
1 - Seu resort La Végétale
2 - Paradas de ônibus consolidadas e reformadas, próximas à estação, na Avenida Descartes
3 - Instalações para bicicletas ao redor do resort; Estacionamento para bicicletas (armários e aros seguros)
4 - Espaços de deslocação parcialmente reservados para pessoas com mobilidade reduzida
Seu resort em Valentinon, visto do céu
1 - Seu resort em Valenton
2 - Paradas de ônibus reurbanizadas na Avenue Gabriel Péri e na Rue Saint-John Perse
3 - Estacionamento para bicicletas (armário seguro e aros)
4 - Espaços de deslocação parcialmente reservados para pessoas com mobilidade reduzida
5 - Ruelle de Paris reurbanizada
Seu resort Villa Nova, visto do céu
1 - Seu resort Villa Nova
2 - Paradas de ônibus reformadas ao longo da avenida
3 - Uma ciclovia de mão única ao longo da avenida, estacionamento para bicicletas (armário seguro e cestas)
4 - Criada passagem segura para pedestres (platô e semáforos)
5 - Espaços de deslocação parcialmente reservados para pessoas com mobilidade reduzida
Seu resort Limeil-Brévannes, visto do céu.
1 - Seu resort Limeil-Brévannes
2 - Posto de comando centralizado, instalações operacionais e garagens de oficinas do C1 Cable
3 - Paradas de ônibus reformadas ao longo da Rue Paul Valéry
4 - Desenvolvimento de uma ciclovia ao longo da Rue Paul Valéry / Estacionamento para bicicletas (armário seguro e aros)
5 - Área de deslocação parcialmente reservada para pessoas com mobilidade reduzida