Trabalho na estação Bois Matar, de meados de fevereiro a meados de maio 2

Para construir o Cabo C1, os primeiros trabalhos começarão a preparar a construção do seu teleférico.

Que trabalho precisa ser feito?

Entre meados de fevereiro e meados de abril de 2023

• Na Avenue du Président J.F. Kennedy,

• Na rotatória RD 136 / RD 102, no cruzamento da Avenue du Président J.F. Kennedy com a Avenue de la Fontaine Saint-Martin,

• E, na interseção da Avenue du Président J.F. Kennedy com a Rue du Bois Colbert.

O desmatamento será realizado. Elas serão limitadas ao que for estritamente necessário e serão realizadas fora do período de reprodução das aves.

Uma equipe de ecologistas realizou um inventário de locais com questões ecológicas antes do trabalho e garantirá sua conservação e preservação ao longo do trabalho.

Essas intervenções só dificultarão o tráfego rodoviário muito ocasionalmente: um fluxo alternado de tráfego e um desvio da ciclovia na Avenue du Président J.F.K. serão estabelecidos por um dia.

Entre meados de fevereiro e meados de maio de 2023

• Na Avenue du Président J.F. Kennedy, entre a Avenue Paul Verlaine e a Rue des Tilleuls

Realizaremos as operações preparatórias essenciais para o início das obras na sua futura estação e seus arredores: isso envolve preparar o terreno, delimitar o perímetro e instalar os equipamentos do local.

O local será protegido por tesouros de placas. O tráfego de caminhões será gerenciado pelos acompanhantes, que também garantirão a limpeza do local e de seus arredores.

Quais serão os horários dos locais de trabalho?

O horário do local de trabalho será: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.