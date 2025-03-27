Poste - Estação

ReurbanizaçãoPôle de Val-de-Fontenay

Atualizado em

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Cidade de Fontenay-sous-Bois
Sociedade de Grandes Projetos
SNCF
RATP
Île-de-France Mobilités

Com 115.000 passageiros diários, Val de Fontenay é a principal estação da região leste da Île-de-France. Até 2035, o número de passageiros na estação Val de Fontenay aumentará 115% devido à inauguração de novas linhas de transporte público (Metrôs M1 e M15, RER E estendido para o oeste, Bonde T1, Bus Bord de Marne) e ao desenvolvimento urbano na região. Val de Fontenay terá um papel importante na dinâmica de desenvolvimento da região oriental da Île-de-France. Está se tornando essencial repensar o layout e a operação da estação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros e preparar a chegada de novos meios de transporte.

O projeto de reurbanização diz respeito aos espaços dentro da estação, para melhorar o tráfego de passageiros e as conexões, e aos espaços ao redor da estação, para facilitar a intermodalidade (pedestres, bicicletas, ônibus, etc.).

Pode encontrar as informações mais recentes sobre este projeto no sítio Web dedicado:

http://www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Mapa

Plan du projet Poste - Estação Reurbanização Pôle de Val-de-Fontenay
Plan du réaménagement du Pôle de Val-de-Fontenay

Números-Chave

115 000

Passageiros por dia hoje

+ 115 %

Passageiros adicionais até 2035

2

Novas Linhas de Metrô (1 e 15) até 2035

1

nova linha de bonde T1

600.000 m²

de projetos urbanos ao redor da estação

1

Oferta reforçada de ônibus (Bus Bords de Marne)

Calendário provisório

  • 2017: Consultoria
  • 2020: Diagrama esquemático
  • De 24 de abril a 26 de maio de 2021: Inquérito público
  • 2022: Declaração de utilidade pública / Projeto preliminar / Início dos trabalhos
  • Faseamento de 2030 a 2035: Comissionamento

Finanças e actores

Finanças

Neste estágio dos estudos, o custo do projeto é estimado em €275 milhões:

  • €236 milhões para o desenvolvimento do perímetro "ferroviário"
  • €24 milhões para o desenvolvimento do perímetro "intermodal"
  • €15 milhões para terras

*O valor pode variar em + ou - 10%. Será especificado ao final da fase preliminar de projeto dos estudos.