ReurbanizaçãoPôle de Val-de-Fontenay

Com 115.000 passageiros diários, Val de Fontenay é a principal estação da região leste da Île-de-France. Até 2035, o número de passageiros na estação Val de Fontenay aumentará 115% devido à inauguração de novas linhas de transporte público (Metrôs M1 e M15, RER E estendido para o oeste, Bonde T1, Bus Bord de Marne) e ao desenvolvimento urbano na região. Val de Fontenay terá um papel importante na dinâmica de desenvolvimento da região oriental da Île-de-France. Está se tornando essencial repensar o layout e a operação da estação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros e preparar a chegada de novos meios de transporte.

O projeto de reurbanização diz respeito aos espaços dentro da estação, para melhorar o tráfego de passageiros e as conexões, e aos espaços ao redor da estação, para facilitar a intermodalidade (pedestres, bicicletas, ônibus, etc.).