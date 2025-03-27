ReurbanizaçãoPôle de Val-de-Fontenay

Pode encontrar as informações mais recentes sobre este projeto no sítio Web dedicado:
115 000
+ 115 %
2
1
600.000 m²
1
- 2017: Consultoria
- 2020: Diagrama esquemático
- De 24 de abril a 26 de maio de 2021: Inquérito público
- 2022: Declaração de utilidade pública / Projeto preliminar / Início dos trabalhos
- Faseamento de 2030 a 2035: Comissionamento
Finanças
Neste estágio dos estudos, o custo do projeto é estimado em €275 milhões:
- €236 milhões para o desenvolvimento do perímetro "ferroviário"
- €24 milhões para o desenvolvimento do perímetro "intermodal"
- €15 milhões para terras
*O valor pode variar em + ou - 10%. Será especificado ao final da fase preliminar de projeto dos estudos.