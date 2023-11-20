Gare du Nord – Gare de l'Est link – Encontros de passageiros: quais são os resultados?

Como parte da consulta sobre a melhoria da ligação Gare du Nord – Gare de l'Est, um dos métodos de informação e coleta de opiniões escolhidos pelo STIF e seus parceiros financiadores foi ir receber os passageiros. Eles organizaram quatro reuniões de campo para informar e discutir o projeto com o maior número possível de usuários. Quais foram os resultados dessas reuniões?

Reunião de passageiros de 7 de março de 2017: o túnel Château-Landon

A STIF e seus parceiros foram encontrar usuários do transporte público em frente à entrada do túnel Château-Landon e da estação de metrô da linha 7 de mesmo nome, em 7 de março de 2017, entre 17h e 19h30. A maioria das pessoas que conhecemos dedicou um tempo para conversar, mesmo que por alguns minutos, com a equipe do projeto. Nessa ocasião, cerca de cinquenta panfletos foram distribuídos e 38 pessoas desejaram deixar uma contribuição escrita. As pessoas que conhecemos acolheram o projeto, inclusive aquelas que não se correspondem regularmente. Alguns entrevistados expressaram impaciência para que esse projeto, do qual vêm ouvindo falar há muito tempo, se concretize. Os objetivos de melhorar a ligação pareciam óbvios para a maioria dos participantes. Entre as principais vantagens do projeto, os passageiros consideraram que a extensão do túnel levará a uma economia inegável de tempo para todos que fizerem a conexão. As conexões verticais foram muito valorizadas para permitir que pessoas com mobilidade reduzida fizessem conexões sem precisar pegar o metrô. Moradores e viajantes que fazem a conexão a pé receberiam com agrado a melhoria da conexão de superfície: mais agradável, mais prática. Alguns entrevistados mencionaram espontaneamente a possível pedestrização da rue d'Alsace.

Encontro de viajantes em 9 de março de 2017: a monumental escadaria da rue d'Alsace

O STIF e seus parceiros foram encontrar os usuários do transporte público na monumental escadaria da rue d'Alsace, em 9 de março de 2017, entre 17h e 19h. Aqui novamente, muitas das pessoas que conhecemos dedicaram tempo para discutir com a equipe do projeto. Cerca de 200 panfletos foram distribuídos e 40 pessoas desejaram deixar uma contribuição por escrito. As pessoas que conhecemos receberam o projeto com agrado máximo, em especial os moradores e lojistas da rue d'Alsace. Usuários das linhas da rede Île-de-France e alguns usuários das principais linhas da SNCF deram sua opinião. O projeto é especialmente oportuno para a melhoria da ligação de pedestres de superfície entre as duas estações e para a economia de tempo que permitirá para quem fizer a conexão. Entre os principais ativos do projeto, os passageiros consideraram que a reurbanização da rue d'Alsace possibilitará soluções para os muitos incômodos que ela abriga (olfato, ruído, sensação de insegurança) e restaurar a imagem do bairro, que é uma "vitrine" de Paris para os turistas que chegam das duas estações. As conexões verticais foram muito apreciadas na medida em que ofereceriam soluções alternativas para a escada monumental, que não é muito prática para pessoas com mobilidade reduzida. A extensão do túnel Château-Landon também foi mencionada por usuários que acreditam que isso economizará tempo na conexão entre as duas estações e que será mais agradável especialmente em tempo chuvoso.

Reunião de passageiros de 14 de março de 2017: Zona Transiliens da Gare de l'Est

A STIF e seus parceiros foram encontrar os usuários do transporte público em frente à zona Transilien, na Gare de l'Est, em 14 de março de 2017, entre 17h e 19h. A maioria das pessoas que conhecemos estava com pressa para pegar o trem. Cerca de 200 panfletos foram distribuídos e 25 pessoas desejaram deixar uma contribuição por escrito. As pessoas que conhecemos receberam o projeto, que foi considerado coerente e bem pensado. A maioria dos viajantes que encontramos faz transferências de metrô, por conveniência, para economizar tempo ou por medo de se perder entre as duas estações. Segundo eles, o projeto de melhoria da ligação superficial é necessário, especialmente em termos de sinalização, que muitos consideram insuficientes no setor. Conexões verticais são muito apreciadas e até consideradas necessárias se realmente quisermos melhorar a conexão entre as duas estações para todos os tipos de passageiros. A extensão do túnel Château-Landon é bem-vinda pelo tempo que economizará passageiros nos trens Transilien que partem e chegam à Gare de l'Est em conexão com a Gare du Nord.

Reunião de passageiros em 21 de março de 2017: o teto de vidro na Gare du Nord

O STIF e seus parceiros foram encontrar usuários do transporte público sob o telhado de vidro da Gare du Nord, em 21 de março de 2017, entre 17h e 19h. Cerca de 300 panfletos foram distribuídos e 33 pessoas desejaram deixar uma contribuição escrita. As pessoas que conhecemos receberam o projeto com entusiasmo. A maioria delas faz conexões regulares entre as duas estações, muitas vezes de metrô, e receberia com agrado a melhoria do enlace de superfície, que não é muito atraente, e a extensão do enlace subterrâneo, que é pouco conhecida. A implementação de links verticais foi muito apreciada, pois era necessária para permitir que pessoas com mobilidade reduzida fizessem conexões com mais facilidade do que atualmente. No entanto, alguns pontos de atenção foram levantados. Vários viajantes que conhecemos explicaram que provavelmente continuariam pegando o metrô, especialmente no inverno, para fazer a conexão. O projeto também precisará garantir que se formem engarrafamentos adicionais no cruzamento La Fayette-Dunkerque-Faubourg Saint-Denis.

